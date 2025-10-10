Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Следствие просит арестовать блогера Камнева по делу о хищении - 10.10.2025
Следствие просит арестовать блогера Камнева по делу о хищении
2025-10-10T17:49+0300
происшествия
общество
петербург
рф
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Следствие просит арестовать блогера Николая Камнева по делу о хищении у Агентства по ТВ и радио Петербурга более 37 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат. "Следствие просит заключить моего подзащитного под стражу", - сказал адвокат. Адвокат добавил, что его подзащитному предъявлено обвинение по статьям 160 (хищение) и 174.1 (отмывание денег) УК РФ.
общество , петербург, рф
Происшествия, Общество , Петербург, РФ
17:49 10.10.2025
 
Следствие просит арестовать блогера Камнева по делу о хищении

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Следствие просит арестовать блогера Николая Камнева по делу о хищении у Агентства по ТВ и радио Петербурга более 37 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат.
"Следствие просит заключить моего подзащитного под стражу", - сказал адвокат.
Адвокат добавил, что его подзащитному предъявлено обвинение по статьям 160 (хищение) и 174.1 (отмывание денег) УК РФ.
Бизнесмена Минца будут заочно судить за хищение у банка "Открытие"
