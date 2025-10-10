https://1prime.ru/20251010/sud-863383540.html

Следствие просит арестовать блогера Камнева по делу о хищении

происшествия

общество

петербург

рф

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Следствие просит арестовать блогера Николая Камнева по делу о хищении у Агентства по ТВ и радио Петербурга более 37 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат. "Следствие просит заключить моего подзащитного под стражу", - сказал адвокат. Адвокат добавил, что его подзащитному предъявлено обвинение по статьям 160 (хищение) и 174.1 (отмывание денег) УК РФ.

