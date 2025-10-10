Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд арестовал замгендиректора телеканала "Санкт-Петербург" - 10.10.2025
Суд арестовал замгендиректора телеканала "Санкт-Петербург"
Суд арестовал замгендиректора телеканала "Санкт-Петербург" - 10.10.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал замгендиректора телеканала "Санкт-Петербург"
Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Сергея Сырова по делу о хищении 37 миллионов рублей, сообщили в пятницу РИА | 10.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Сергея Сырова по делу о хищении 37 миллионов рублей, сообщили в пятницу РИА Новости в суде. "Суд постановил: избрать в отношении Сергея Сырова меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья. В суде уточнили, что он занимает должность замгендиректора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам. Ранее в пятницу СК РФ сообщил, что пятеро фигурантов обвиняются в хищении более 37 миллионов рублей из средств АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" Санкт-Петербурга. По данным следствия, в 2020-2021 годах руководством агентства, финансируемого за счет бюджета Петербурга, были заключены с представителем частного фонда договоры об информационном сопровождении в интернете. Представитель фонда публикации решил не делать, но представил для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме, а руководство агентства, зная об этом, перечислило фонду 37,2 миллиона рублей. Кроме того, Басманном суде Москвы в пятницу рассмотрит материал следствия об избрании меры пресечения в отношении главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елены Никитиной. Также суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения питерского депутату Александру Малькевичу. Он был избран в парламент Петербурга в сентябре 2024 года.
общество , санкт-петербург, москва, рф, ск рф
Происшествия, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, РФ, СК РФ
18:25 10.10.2025
 
Суд арестовал замгендиректора телеканала "Санкт-Петербург"

Суд арестовал замгендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Сырова по делу о хищении

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Сергея Сырова по делу о хищении 37 миллионов рублей, сообщили в пятницу РИА Новости в суде.
"Суд постановил: избрать в отношении Сергея Сырова меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья.
В суде уточнили, что он занимает должность замгендиректора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам.
Ранее в пятницу СК РФ сообщил, что пятеро фигурантов обвиняются в хищении более 37 миллионов рублей из средств АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" Санкт-Петербурга.
По данным следствия, в 2020-2021 годах руководством агентства, финансируемого за счет бюджета Петербурга, были заключены с представителем частного фонда договоры об информационном сопровождении в интернете. Представитель фонда публикации решил не делать, но представил для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме, а руководство агентства, зная об этом, перечислило фонду 37,2 миллиона рублей.
Кроме того, Басманном суде Москвы в пятницу рассмотрит материал следствия об избрании меры пресечения в отношении главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елены Никитиной. Также суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения питерского депутату Александру Малькевичу. Он был избран в парламент Петербурга в сентябре 2024 года.
