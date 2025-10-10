https://1prime.ru/20251010/sud-863385380.html

Суд арестовал замгендиректора телеканала "Санкт-Петербург"

Суд арестовал замгендиректора телеканала "Санкт-Петербург" - 10.10.2025, ПРАЙМ

Суд арестовал замгендиректора телеканала "Санкт-Петербург"

Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Сергея Сырова по делу о хищении 37 миллионов рублей, сообщили в пятницу РИА | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T18:25+0300

2025-10-10T18:25+0300

2025-10-10T18:25+0300

происшествия

общество

санкт-петербург

москва

рф

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5d88fc9deb489dcf1863a190b0e7e7c1.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Сергея Сырова по делу о хищении 37 миллионов рублей, сообщили в пятницу РИА Новости в суде. "Суд постановил: избрать в отношении Сергея Сырова меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья. В суде уточнили, что он занимает должность замгендиректора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам. Ранее в пятницу СК РФ сообщил, что пятеро фигурантов обвиняются в хищении более 37 миллионов рублей из средств АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" Санкт-Петербурга. По данным следствия, в 2020-2021 годах руководством агентства, финансируемого за счет бюджета Петербурга, были заключены с представителем частного фонда договоры об информационном сопровождении в интернете. Представитель фонда публикации решил не делать, но представил для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме, а руководство агентства, зная об этом, перечислило фонду 37,2 миллиона рублей. Кроме того, Басманном суде Москвы в пятницу рассмотрит материал следствия об избрании меры пресечения в отношении главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елены Никитиной. Также суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения питерского депутату Александру Малькевичу. Он был избран в парламент Петербурга в сентябре 2024 года.

https://1prime.ru/20251010/sud-863383540.html

санкт-петербург

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , санкт-петербург, москва, рф, ск рф