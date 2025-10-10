https://1prime.ru/20251010/telegram-863397284.html

Telegram представил обновление к приложению

технологии

telegram

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram представил обновление к приложению: пользователи теперь смогут оставлять комментарии и реакции в групповых звонках и видеочатах, заметки к контактам и даже разделить чат с ИИ-ботами на несколько тематических "веток", следует из пресс-релиза Telegram. "В сегодняшнем обновлении мы запускаем живые комментарии и реакции в групповых звонках и видеочатах, заметки к контактам, предложенные дни рождения, новые способы настройки цветов профиля - а также чаты с ветками и потоковые ответы для ИИ-ботов, улучшения для подарков, Liquid Glass на iOS и многое другое", - говорится в релизе. Согласно представленным данным, теперь участники групповых звонков и видеочатов, рассчитанных менее чем на тысячу человек, смогут оставлять реакции и комментарии прямо во время разговора. Таким образом, появится возможность отправлять сообщения, которые будут временно всплывать в интерфейсе звонка. "Чтобы отправить комментарий или реакцию, нажмите на кнопку "Сообщение". Если вы отправите только эмодзи, другие участники увидят анимированную реакцию", - объясняется в релизе. Помимо этого, будут дополнены функции редактирования контактов в мессенджере. Заметки будут отображаться под биографией пользователя, при этом останутся видны только их создателю. "При создании или редактировании контакта Telegram теперь можно добавить приватную заметку - чтобы вспомнить, как вы познакомились, где человек работает или какое у него любимое мороженое", - поясняет Telegram. Кроме того, обновленная версия позволит пользователям общаться с ИИ-ботами, разделяя диалог на тематические "ветки". Таким образом, можно будет получать ответы на несколько тем одновременно и управлять запросами. "Вместо того чтобы ждать полного ответа, чат-боты теперь могут передавать ответ по частям по мере генерации. Telegram позволяет крупным языковым моделям и ИИ-платформам монетизировать ботов через подписки - для поддержки их развития", - уточняет мессенджер. Помимо этого, Telegram представил улучшенный интерфейс для отправки подарков и другие дизайнерские параметры приложения.

технологии, telegram