Telegram представил обновление к приложению
23:28 10.10.2025
 
Telegram представил обновление к приложению

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram представил обновление к приложению: пользователи теперь смогут оставлять комментарии и реакции в групповых звонках и видеочатах, заметки к контактам и даже разделить чат с ИИ-ботами на несколько тематических "веток", следует из пресс-релиза Telegram.
"В сегодняшнем обновлении мы запускаем живые комментарии и реакции в групповых звонках и видеочатах, заметки к контактам, предложенные дни рождения, новые способы настройки цветов профиля - а также чаты с ветками и потоковые ответы для ИИ-ботов, улучшения для подарков, Liquid Glass на iOS и многое другое", - говорится в релизе.
Согласно представленным данным, теперь участники групповых звонков и видеочатов, рассчитанных менее чем на тысячу человек, смогут оставлять реакции и комментарии прямо во время разговора. Таким образом, появится возможность отправлять сообщения, которые будут временно всплывать в интерфейсе звонка.
"Чтобы отправить комментарий или реакцию, нажмите на кнопку "Сообщение". Если вы отправите только эмодзи, другие участники увидят анимированную реакцию", - объясняется в релизе.
Помимо этого, будут дополнены функции редактирования контактов в мессенджере. Заметки будут отображаться под биографией пользователя, при этом останутся видны только их создателю.
"При создании или редактировании контакта Telegram теперь можно добавить приватную заметку - чтобы вспомнить, как вы познакомились, где человек работает или какое у него любимое мороженое", - поясняет Telegram.
Кроме того, обновленная версия позволит пользователям общаться с ИИ-ботами, разделяя диалог на тематические "ветки". Таким образом, можно будет получать ответы на несколько тем одновременно и управлять запросами.
"Вместо того чтобы ждать полного ответа, чат-боты теперь могут передавать ответ по частям по мере генерации. Telegram позволяет крупным языковым моделям и ИИ-платформам монетизировать ботов через подписки - для поддержки их развития", - уточняет мессенджер.
Помимо этого, Telegram представил улучшенный интерфейс для отправки подарков и другие дизайнерские параметры приложения.
Роскомнадзор напомнил о правилах регистрации крупных Telegram-каналов
5 октября, 14:38
 
