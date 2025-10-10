Трамп заявил, что США справятся с новыми мерами экспортного контроля Китая

https://1prime.ru/20251010/tramp-863359451.html

ВАШИНГТОН, 10 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его администрация сможет справиться с возможными последствиями новых мер экспортного контроля, анонсированных ранее Китаем. Министерство коммерции КНР сообщило в четверг, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. "Я точно не знаю, что там нового ввели. Вы тоже не знаете, и никто не знает. Я только что услышал об этом, но скоро мы все об этом узнаем. Так что (министр финансов США) Скотт (Бессент) и (министр торговли США) Говард (Лютник) разберутся с этим. Я уверен, что мы справимся", - заявил Трамп на заседании кабинета министров, комментируя новые меры экспортного контроля Китая. Трамп также отметил, что США много импортируют из Китая, и предположил, что было бы не лишним сократить закупки.

