Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что США справятся с новыми мерами экспортного контроля Китая - 10.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251010/tramp-863359451.html
Трамп заявил, что США справятся с новыми мерами экспортного контроля Китая
Трамп заявил, что США справятся с новыми мерами экспортного контроля Китая - 10.10.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что США справятся с новыми мерами экспортного контроля Китая
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его администрация сможет справиться с возможными последствиями новых мер экспортного контроля, анонсированных... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T00:30+0300
2025-10-10T00:59+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
кнр
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863359451.jpg?1760047144
ВАШИНГТОН, 10 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его администрация сможет справиться с возможными последствиями новых мер экспортного контроля, анонсированных ранее Китаем. Министерство коммерции КНР сообщило в четверг, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. "Я точно не знаю, что там нового ввели. Вы тоже не знаете, и никто не знает. Я только что услышал об этом, но скоро мы все об этом узнаем. Так что (министр финансов США) Скотт (Бессент) и (министр торговли США) Говард (Лютник) разберутся с этим. Я уверен, что мы справимся", - заявил Трамп на заседании кабинета министров, комментируя новые меры экспортного контроля Китая. Трамп также отметил, что США много импортируют из Китая, и предположил, что было бы не лишним сократить закупки.
сша
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, китай, кнр, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, КНР, Дональд Трамп
00:30 10.10.2025 (обновлено: 00:59 10.10.2025)
 
Трамп заявил, что США справятся с новыми мерами экспортного контроля Китая

Трамп: США смогут адаптироваться к новым мерам экспортного контроля со стороны Китая

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 10 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его администрация сможет справиться с возможными последствиями новых мер экспортного контроля, анонсированных ранее Китаем.
Министерство коммерции КНР сообщило в четверг, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
"Я точно не знаю, что там нового ввели. Вы тоже не знаете, и никто не знает. Я только что услышал об этом, но скоро мы все об этом узнаем. Так что (министр финансов США) Скотт (Бессент) и (министр торговли США) Говард (Лютник) разберутся с этим. Я уверен, что мы справимся", - заявил Трамп на заседании кабинета министров, комментируя новые меры экспортного контроля Китая.
Трамп также отметил, что США много импортируют из Китая, и предположил, что было бы не лишним сократить закупки.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙКНРДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала