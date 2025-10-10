Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира
Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира
ВАШИНГТОН, 10 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, который неоднократно говорил, что заслуживает Нобелевскую премию мира, заявлял о разрешении конфликтов в странах, упомянутых его предшественником Бараком Обамой после вручения награды, демократ говорил о России и контроле над ядерным оружием, республиканец недавно высказался о предложении Москвы по ДСНВ. Обама получил Нобелевскую премию мира на первом году своего президентства за усилия по мирному атому, Трамп называет это решение несправедливым, а себя - достойным высокой награды за гуманизм из-за помощи в разрешении конфликтов в мире. Республиканец заявляет, что был достоин Нобелевской премии еще в первый срок за договоренность между арабскими странами и Израилем. В ходе Нобелевской лекции Обама говорил о контактах с тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым по сокращению ядерных арсеналов РФ и США. Ранее Трамп высказался о предложении российского лидера Владимира Путина сохранить нынешние ограничения ядерных арсеналов еще на год. Обама говорил о ситуации на Африканском континенте. Трамп заявляет, что разрешил там длительные конфликты. Обама говорил о том, что иногда приходится принимать сложное решение об участии в войне, важно думать еще и о способах ее ведения. Трамп гордится тем, что урегулировал семь войн. Демократ говорил о перспективах третьей мировой, республиканец настаивает, что только его работа во главе Белого дома помогла избежать такого развития событий. Обама в 2009 году гордился тем, что распорядился закрыть тюрьму Гуантанамо, но только она работает по сей день, по приказу Трампа на американской военной базе функционирует центр временного содержания нелегалов. "На Ближнем Востоке усложняется конфликт между евреями и арабами", - заявил Обама, а Трамп настаивает, что положит конец древнейшему противостоянию.
05:22 10.10.2025
 
Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира

Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира

ВАШИНГТОН, 10 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, который неоднократно говорил, что заслуживает Нобелевскую премию мира, заявлял о разрешении конфликтов в странах, упомянутых его предшественником Бараком Обамой после вручения награды, демократ говорил о России и контроле над ядерным оружием, республиканец недавно высказался о предложении Москвы по ДСНВ.
Обама получил Нобелевскую премию мира на первом году своего президентства за усилия по мирному атому, Трамп называет это решение несправедливым, а себя - достойным высокой награды за гуманизм из-за помощи в разрешении конфликтов в мире. Республиканец заявляет, что был достоин Нобелевской премии еще в первый срок за договоренность между арабскими странами и Израилем.
В ходе Нобелевской лекции Обама говорил о контактах с тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым по сокращению ядерных арсеналов РФ и США. Ранее Трамп высказался о предложении российского лидера Владимира Путина сохранить нынешние ограничения ядерных арсеналов еще на год.
Обама говорил о ситуации на Африканском континенте. Трамп заявляет, что разрешил там длительные конфликты.
Обама говорил о том, что иногда приходится принимать сложное решение об участии в войне, важно думать еще и о способах ее ведения. Трамп гордится тем, что урегулировал семь войн. Демократ говорил о перспективах третьей мировой, республиканец настаивает, что только его работа во главе Белого дома помогла избежать такого развития событий.
Обама в 2009 году гордился тем, что распорядился закрыть тюрьму Гуантанамо, но только она работает по сей день, по приказу Трампа на американской военной базе функционирует центр временного содержания нелегалов.
"На Ближнем Востоке усложняется конфликт между евреями и арабами", - заявил Обама, а Трамп настаивает, что положит конец древнейшему противостоянию.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
