СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Норвегией, если не получит Нобелевку

МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп может ввести пошлины против Норвегии, если не получит Нобелевскую премию, утверждает Telegraph.Экс-депутат парламента Норвегии Кристиан Тайбринг-Йедде в комментарии изданию отметил, что Трамп может быть убежден, что норвежское правительство несет ответственность за вручение премии мира."Трамп может подвергнуть Норвегию всевозможным наказаниям. Он никогда этого не забудет. Он запомнит это", — сказал он.В свою очередь, норвежский историк Ойвинд Стенерсен отметил, что сейчас в Осло царит определенная нервозность, поскольку неясно, как будет реагировать Трамп. В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. В этом году на премию претендуют 338 номинантов: 244 физических лиц и 94 организации.По мнению источников, может получить награду, однако его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран, возможно, сыграют против него.При этом СМИ накануне сообщили, что Нобелевский комитет определился с лауреатом еще в понедельник, до того, как президент США сообщил о прогрессе в ближневосточном урегулировании.

