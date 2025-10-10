Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Норвегией, если не получит Нобелевку - 10.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251010/tramp-863367279.html
СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Норвегией, если не получит Нобелевку
СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Норвегией, если не получит Нобелевку - 10.10.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Норвегией, если не получит Нобелевку
Глава США Дональд Трамп может ввести пошлины против Норвегии, если не получит Нобелевскую премию, утверждает Telegraph.Экс-депутат парламента Норвегии Кристиан... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T09:36+0300
2025-10-10T09:36+0300
дональд трамп
норвегия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп может ввести пошлины против Норвегии, если не получит Нобелевскую премию, утверждает Telegraph.Экс-депутат парламента Норвегии Кристиан Тайбринг-Йедде в комментарии изданию отметил, что Трамп может быть убежден, что норвежское правительство несет ответственность за вручение премии мира."Трамп может подвергнуть Норвегию всевозможным наказаниям. Он никогда этого не забудет. Он запомнит это", — сказал он.В свою очередь, норвежский историк Ойвинд Стенерсен отметил, что сейчас в Осло царит определенная нервозность, поскольку неясно, как будет реагировать Трамп. В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. В этом году на премию претендуют 338 номинантов: 244 физических лиц и 94 организации.По мнению источников, может получить награду, однако его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран, возможно, сыграют против него.При этом СМИ накануне сообщили, что Нобелевский комитет определился с лауреатом еще в понедельник, до того, как президент США сообщил о прогрессе в ближневосточном урегулировании.
https://1prime.ru/20251009/zelenskiy-863321924.html
https://1prime.ru/20250827/tramp-861312369.html
норвегия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1491:1118_1920x0_80_0_0_071ffd65836685ea368c447eadb2a882.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, норвегия, сша
Дональд Трамп, НОРВЕГИЯ, США
09:36 10.10.2025
 
СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Норвегией, если не получит Нобелевку

The Telegraph: Трамп введет пошлины против Норвегии, если не получит Нобелевку

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп может ввести пошлины против Норвегии, если не получит Нобелевскую премию, утверждает Telegraph.

Экс-депутат парламента Норвегии Кристиан Тайбринг-Йедде в комментарии изданию отметил, что Трамп может быть убежден, что норвежское правительство несет ответственность за вручение премии мира.
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Зеленский выдвинул Трампу новое условие
Вчера, 10:50
"Трамп может подвергнуть Норвегию всевозможным наказаниям. Он никогда этого не забудет. Он запомнит это", — сказал он.

В свою очередь, норвежский историк Ойвинд Стенерсен отметил, что сейчас в Осло царит определенная нервозность, поскольку неясно, как будет реагировать Трамп.

В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. В этом году на премию претендуют 338 номинантов: 244 физических лиц и 94 организации.
По мнению источников, может получить награду, однако его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран, возможно, сыграют против него.
При этом СМИ накануне сообщили, что Нобелевский комитет определился с лауреатом еще в понедельник, до того, как президент США сообщил о прогрессе в ближневосточном урегулировании.
#Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Уиткофф назвал Трампа лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира
27 августа, 10:49
 
Дональд ТрампНОРВЕГИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала