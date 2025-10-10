https://1prime.ru/20251010/tramp-863384495.html

США могут ввести повышенные пошлины на китайские товары, заявил Трамп

2025-10-10T18:19+0300

экономика

мировая экономика

сша

китай

пекин

дональд трамп

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. США рассматривают возможность ввести повышенные пошлины на китайские товары в ответ на решение Пекина ограничить экспорт редкоземельных элементов, заявил американский президент Дональд Трамп, посчитав, что КНР "держит мир в заложниках", создавая монополию на рынке магнитов и других металлов. "Одна из наших политик, которые мы просчитываем в данный момент, это серьезное увеличение пошлин на китайские товары, которые идут в США. Есть много других контрмер, которые также находятся под серьезным рассмотрением", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он также пообещал принять ответные финансовые меры. Трамп добавил, что США обладают более мощными монопольными рычагами, чем Китай, но до сих пор воздерживались от их применения.

