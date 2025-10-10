Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США могут ввести повышенные пошлины на китайские товары, заявил Трамп
США могут ввести повышенные пошлины на китайские товары, заявил Трамп
2025-10-10T18:19+0300
2025-10-10T18:19+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
пекин
дональд трамп
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. США рассматривают возможность ввести повышенные пошлины на китайские товары в ответ на решение Пекина ограничить экспорт редкоземельных элементов, заявил американский президент Дональд Трамп, посчитав, что КНР "держит мир в заложниках", создавая монополию на рынке магнитов и других металлов. "Одна из наших политик, которые мы просчитываем в данный момент, это серьезное увеличение пошлин на китайские товары, которые идут в США. Есть много других контрмер, которые также находятся под серьезным рассмотрением", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он также пообещал принять ответные финансовые меры. Трамп добавил, что США обладают более мощными монопольными рычагами, чем Китай, но до сих пор воздерживались от их применения.
мировая экономика, сша, китай, пекин, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Пекин, Дональд Трамп
18:19 10.10.2025
 
США могут ввести повышенные пошлины на китайские товары, заявил Трамп

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. США рассматривают возможность ввести повышенные пошлины на китайские товары в ответ на решение Пекина ограничить экспорт редкоземельных элементов, заявил американский президент Дональд Трамп, посчитав, что КНР "держит мир в заложниках", создавая монополию на рынке магнитов и других металлов.
"Одна из наших политик, которые мы просчитываем в данный момент, это серьезное увеличение пошлин на китайские товары, которые идут в США. Есть много других контрмер, которые также находятся под серьезным рассмотрением", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он также пообещал принять ответные финансовые меры.
Трамп добавил, что США обладают более мощными монопольными рычагами, чем Китай, но до сих пор воздерживались от их применения.
