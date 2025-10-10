Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп назвал сюрпризом новые экспортные меры Китая - 10.10.2025
Трамп назвал сюрпризом новые экспортные меры Китая
Трамп назвал сюрпризом новые экспортные меры Китая - 10.10.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал сюрпризом новые экспортные меры Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что новые экспортные меры со стороны Китая стали для него "сюрпризом". | 10.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что новые экспортные меры со стороны Китая стали для него "сюрпризом". "Я не разговаривал с лидером (КНР - ред.) Си (Цзиньпином - ред.), потому что на то не было причины. Это был настоящий сюрприз не только для меня, но и для всех лидеров свободного мира", - написал он в соцсети Truth Social, комментируя новые меры Китая по экспортному контролю. Министерство коммерции КНР сообщило в четверг, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
18:21 10.10.2025
 
Трамп назвал сюрпризом новые экспортные меры Китая

Трамп заявил, что новые экспортные меры Китая стали для него сюрпризом

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Дональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Дональд Трамп . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что новые экспортные меры со стороны Китая стали для него "сюрпризом".
"Я не разговаривал с лидером (КНР - ред.) Си (Цзиньпином - ред.), потому что на то не было причины. Это был настоящий сюрприз не только для меня, но и для всех лидеров свободного мира", - написал он в соцсети Truth Social, комментируя новые меры Китая по экспортному контролю.
Министерство коммерции КНР сообщило в четверг, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
США могут ввести повышенные пошлины на китайские товары, заявил Трамп
