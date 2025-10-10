https://1prime.ru/20251010/tramp-863384700.html

Трамп назвал сюрпризом новые экспортные меры Китая

Трамп назвал сюрпризом новые экспортные меры Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые экспортные меры со стороны Китая стали для него "сюрпризом". | 10.10.2025

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что новые экспортные меры со стороны Китая стали для него "сюрпризом". "Я не разговаривал с лидером (КНР - ред.) Си (Цзиньпином - ред.), потому что на то не было причины. Это был настоящий сюрприз не только для меня, но и для всех лидеров свободного мира", - написал он в соцсети Truth Social, комментируя новые меры Китая по экспортному контролю. Министерство коммерции КНР сообщило в четверг, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.

