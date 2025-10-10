https://1prime.ru/20251010/tramp-863384700.html
Трамп назвал сюрпризом новые экспортные меры Китая
Трамп назвал сюрпризом новые экспортные меры Китая - 10.10.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал сюрпризом новые экспортные меры Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что новые экспортные меры со стороны Китая стали для него "сюрпризом". | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T18:21+0300
2025-10-10T18:21+0300
2025-10-10T18:21+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что новые экспортные меры со стороны Китая стали для него "сюрпризом". "Я не разговаривал с лидером (КНР - ред.) Си (Цзиньпином - ред.), потому что на то не было причины. Это был настоящий сюрприз не только для меня, но и для всех лидеров свободного мира", - написал он в соцсети Truth Social, комментируя новые меры Китая по экспортному контролю. Министерство коммерции КНР сообщило в четверг, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
https://1prime.ru/20251010/tramp-863384495.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_622d2f9127f62b851691c1314f8ef371.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп
Трамп назвал сюрпризом новые экспортные меры Китая
Трамп заявил, что новые экспортные меры Китая стали для него сюрпризом
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что новые экспортные меры со стороны Китая стали для него "сюрпризом".
"Я не разговаривал с лидером (КНР
- ред.) Си (Цзиньпином - ред.), потому что на то не было причины. Это был настоящий сюрприз не только для меня, но и для всех лидеров свободного мира", - написал он в соцсети Truth Social, комментируя новые меры Китая по экспортному контролю.
Министерство коммерции КНР сообщило в четверг, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
США могут ввести повышенные пошлины на китайские товары, заявил Трамп