Меланья Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо

2025-10-10T18:28+0300

ВАШИНГТОН, 10 окт - ПРАЙМ. Первая леди США Меланья Трамп заявила, что президент РФ Владимир Путин ответил на ее письмо, которое она передала через своего мужа, президента Дональда Трампа, во время встречи на Аляске. "Президент Путин получил мое письмо... Он письменно на него ответил, продемонстрировав желание взаимодействовать со мной лично по вопросу украинских детей, проживающих в России", - сказала первая леди во время выступления в Белом доме. Согласно тексту письма, опубликованному ранее Трампом, Меланья попросила Путина защитить детей.

