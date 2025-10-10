https://1prime.ru/20251010/tramp-863385556.html
Меланья Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо
2025-10-10T18:28+0300
политика
общество
мировая экономика
сша
рф
аляска
владимир путин
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 10 окт - ПРАЙМ. Первая леди США Меланья Трамп заявила, что президент РФ Владимир Путин ответил на ее письмо, которое она передала через своего мужа, президента Дональда Трампа, во время встречи на Аляске. "Президент Путин получил мое письмо... Он письменно на него ответил, продемонстрировав желание взаимодействовать со мной лично по вопросу украинских детей, проживающих в России", - сказала первая леди во время выступления в Белом доме. Согласно тексту письма, опубликованному ранее Трампом, Меланья попросила Путина защитить детей.
