Меланья Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо - 10.10.2025, ПРАЙМ
Политика
Меланья Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо
Меланья Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо - 10.10.2025, ПРАЙМ
Меланья Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо
Первая леди США Меланья Трамп заявила, что президент РФ Владимир Путин ответил на ее письмо, которое она передала через своего мужа, президента Дональда Трампа, | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T18:28+0300
2025-10-10T18:28+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863385228_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_e1898545150719f6b69c64faa54141e7.jpg
ВАШИНГТОН, 10 окт - ПРАЙМ. Первая леди США Меланья Трамп заявила, что президент РФ Владимир Путин ответил на ее письмо, которое она передала через своего мужа, президента Дональда Трампа, во время встречи на Аляске. "Президент Путин получил мое письмо... Он письменно на него ответил, продемонстрировав желание взаимодействовать со мной лично по вопросу украинских детей, проживающих в России", - сказала первая леди во время выступления в Белом доме. Согласно тексту письма, опубликованному ранее Трампом, Меланья попросила Путина защитить детей.
18:28 10.10.2025
 
Меланья Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо

Меланья Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо по вопросу защиты детей

Меланья Трамп
Меланья Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Меланья Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 10 окт - ПРАЙМ. Первая леди США Меланья Трамп заявила, что президент РФ Владимир Путин ответил на ее письмо, которое она передала через своего мужа, президента Дональда Трампа, во время встречи на Аляске.
"Президент Путин получил мое письмо... Он письменно на него ответил, продемонстрировав желание взаимодействовать со мной лично по вопросу украинских детей, проживающих в России", - сказала первая леди во время выступления в Белом доме.
Согласно тексту письма, опубликованному ранее Трампом, Меланья попросила Путина защитить детей.
Рогов призвал Меланью Трамп защитить детей на Украине от Зеленского
