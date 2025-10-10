Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла - 10.10.2025
Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
мировая экономика
общество
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
атэс
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его запланированная на саммите АТЭС встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, "похоже, больше не имеет смысла". "Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, для этого нет причин", - написал Трамп в Truth Social.
Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его запланированная на саммите АТЭС встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, "похоже, больше не имеет смысла".
"Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, для этого нет причин", - написал Трамп в Truth Social.
