Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
2025-10-10T18:39+0300
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его запланированная на саммите АТЭС встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, "похоже, больше не имеет смысла". "Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, для этого нет причин", - написал Трамп в Truth Social.
