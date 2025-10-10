Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Львова-Белова поблагодарила Меланью Трамп за заботу о детях - 10.10.2025
Львова-Белова поблагодарила Меланью Трамп за заботу о детях
Львова-Белова поблагодарила Меланью Трамп за заботу о детях - 10.10.2025, ПРАЙМ
Львова-Белова поблагодарила Меланью Трамп за заботу о детях
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова выразила благодарность первой леди США Меланье Трамп за внимание и заботу к семьям и... | 10.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова выразила благодарность первой леди США Меланье Трамп за внимание и заботу к семьям и детям, затронутым украинским конфликтом. "Я бы хотела сказать слова благодарности первой леди США Меланье Трамп за ее внимание и заботу к семьям и детям, затронутым военным конфликтом. Я очень надеюсь, что мы сможем продолжить эту гуманитарную миссию в интересах семей и детей", - сказала Львова-Белова на видео, опубликованном в ее Telegram-канале.
общество , мировая экономика, сша, рф, мария львова-белова
Общество , Мировая экономика, США, РФ, Мария Львова-Белова
23:58 10.10.2025
 
Львова-Белова поблагодарила Меланью Трамп за заботу о детях

Львова-Белова поблагодарила Меланью Трамп за внимание к семьям и детям на Украине

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Мария Львова-Белова. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова выразила благодарность первой леди США Меланье Трамп за внимание и заботу к семьям и детям, затронутым украинским конфликтом.
"Я бы хотела сказать слова благодарности первой леди США Меланье Трамп за ее внимание и заботу к семьям и детям, затронутым военным конфликтом. Я очень надеюсь, что мы сможем продолжить эту гуманитарную миссию в интересах семей и детей", - сказала Львова-Белова на видео, опубликованном в ее Telegram-канале.
Меланья Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Меланья Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо
Вчера, 18:28
 
ОбществоМировая экономикаСШАРФМария Львова-Белова
 
 
