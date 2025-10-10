Львова-Белова поблагодарила Меланью Трамп за заботу о детях

https://1prime.ru/20251010/tramp-863398748.html

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова выразила благодарность первой леди США Меланье Трамп за внимание и заботу к семьям и... | 10.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова выразила благодарность первой леди США Меланье Трамп за внимание и заботу к семьям и детям, затронутым украинским конфликтом. "Я бы хотела сказать слова благодарности первой леди США Меланье Трамп за ее внимание и заботу к семьям и детям, затронутым военным конфликтом. Я очень надеюсь, что мы сможем продолжить эту гуманитарную миссию в интересах семей и детей", - сказала Львова-Белова на видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

