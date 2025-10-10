https://1prime.ru/20251010/transport-863364283.html

Морской пассажирский транспорт Севастополя не работает

Морской пассажирский транспорт Севастополя не работает - 10.10.2025, ПРАЙМ

Морской пассажирский транспорт Севастополя не работает

Морской пассажирский транспорт Севастополя с утра в пятницу не работает, сообщил департамент транспорта города. | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T07:17+0300

2025-10-10T07:17+0300

2025-10-10T07:17+0300

бизнес

экономика

севастополь

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863364283.jpg?1760069874

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя с утра в пятницу не работает, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале в 6.06 мск. Причины не названы. Организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, севастополь