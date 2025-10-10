https://1prime.ru/20251010/transport-863364283.html
Морской пассажирский транспорт Севастополя не работает
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя с утра в пятницу не работает, сообщил департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале в 6.06 мск.
Причины не названы. Организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
