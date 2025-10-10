https://1prime.ru/20251010/tsennye_bumagi-863387039.html
"Инвестиционная палата" не будет участвовать в обмене заблокированных ИЦБ
"Инвестиционная палата" не будет участвовать в обмене заблокированных ИЦБ - 10.10.2025, ПРАЙМ
"Инвестиционная палата" не будет участвовать в обмене заблокированных ИЦБ
Брокер "Инвестиционная палата" сейчас не планирует выступать оператором или координатором рынка в обмене заблокированных иностранных ценных бумаг, сообщила... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T19:02+0300
2025-10-10T19:02+0300
2025-10-10T19:02+0300
экономика
финансы
банки
рф
euroclear
clearstream
нрд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Брокер "Инвестиционная палата" сейчас не планирует выступать оператором или координатором рынка в обмене заблокированных иностранных ценных бумаг, сообщила компания в связи с публикациями СМИ о возможной подготовке к обмену. "Брокер "Инвестиционная палата" в настоящее время не планирует выступать оператором или координатором рынка в обмене заблокированных иностранных ценных бумаг. Мало того, к нам не поступало ни одного подобного обращения от стороны других российских брокеров или управляющих компаний", - говорится в сообщении. Уполномоченная правительством РФ компания "Инвестиционная палата" в 2024 году провела две волны выкупа заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) граждан РФ. В ходе них нерезиденты выкупили из предъявленных физическими лицами-резидентами бумаги на сумму 10,64 миллиарда рублей. "Тогда команда "Инвестиционной палаты" действовала самостоятельно, комиссия в реализованных сделках составила 2%. Сейчас "Инвестиционная палата" продолжает поиск решений для владельцев заблокированных ИЦБ на следующих принципах - самостоятельно, напрямую с частными инвесторами и без уплаты комиссий участникам рынка. О них мы будем своевременно сообщать на сайте", - прокомментировали в компании. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на его счетах в депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
https://1prime.ru/20250926/tsb--862832400.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_144:0:1855:1283_1920x0_80_0_0_47e592bcde9fbffd8dfe6d79a5cefbee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, рф, euroclear, clearstream, нрд
Экономика, Финансы, Банки, РФ, Euroclear, Clearstream, НРД
"Инвестиционная палата" не будет участвовать в обмене заблокированных ИЦБ
"Инвестиционная палата" не планирует участвовать в обмене заблокированных ценных бумаг
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Брокер "Инвестиционная палата" сейчас не планирует выступать оператором или координатором рынка в обмене заблокированных иностранных ценных бумаг, сообщила компания в связи с публикациями СМИ о возможной подготовке к обмену.
"Брокер "Инвестиционная палата" в настоящее время не планирует выступать оператором или координатором рынка в обмене заблокированных иностранных ценных бумаг. Мало того, к нам не поступало ни одного подобного обращения от стороны других российских брокеров или управляющих компаний", - говорится в сообщении.
Уполномоченная правительством РФ
компания "Инвестиционная палата" в 2024 году провела две волны выкупа заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) граждан РФ. В ходе них нерезиденты выкупили из предъявленных физическими лицами-резидентами бумаги на сумму 10,64 миллиарда рублей.
"Тогда команда "Инвестиционной палаты" действовала самостоятельно, комиссия в реализованных сделках составила 2%. Сейчас "Инвестиционная палата" продолжает поиск решений для владельцев заблокированных ИЦБ на следующих принципах - самостоятельно, напрямую с частными инвесторами и без уплаты комиссий участникам рынка. О них мы будем своевременно сообщать на сайте", - прокомментировали в компании.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на его счетах в депозитариях Euroclear
и Clearstream
. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД
в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank
и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
ЦБ усилит контроль за профучастниками рынка ценных бумаг