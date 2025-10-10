"Инвестиционная палата" не будет участвовать в обмене заблокированных ИЦБ

https://1prime.ru/20251010/tsennye_bumagi-863387039.html

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Брокер "Инвестиционная палата" сейчас не планирует выступать оператором или координатором рынка в обмене заблокированных иностранных ценных бумаг, сообщила компания в связи с публикациями СМИ о возможной подготовке к обмену. "Брокер "Инвестиционная палата" в настоящее время не планирует выступать оператором или координатором рынка в обмене заблокированных иностранных ценных бумаг. Мало того, к нам не поступало ни одного подобного обращения от стороны других российских брокеров или управляющих компаний", - говорится в сообщении. Уполномоченная правительством РФ компания "Инвестиционная палата" в 2024 году провела две волны выкупа заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) граждан РФ. В ходе них нерезиденты выкупили из предъявленных физическими лицами-резидентами бумаги на сумму 10,64 миллиарда рублей. "Тогда команда "Инвестиционной палаты" действовала самостоятельно, комиссия в реализованных сделках составила 2%. Сейчас "Инвестиционная палата" продолжает поиск решений для владельцев заблокированных ИЦБ на следующих принципах - самостоятельно, напрямую с частными инвесторами и без уплаты комиссий участникам рынка. О них мы будем своевременно сообщать на сайте", - прокомментировали в компании. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на его счетах в депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

