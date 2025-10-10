Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на апельсиновый сок снизились на два процента - 10.10.2025
Биржевые цены на апельсиновый сок снизились на два процента
Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в пятницу снижаются почти на 2%, до самого низкого уровня с января позапрошлого года, следует из данных ICE Futures. | 10.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в пятницу снижаются почти на 2%, до самого низкого уровня с января позапрошлого года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.31 мск цена ноябрьского (ближайшего) фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока снижалась на 1,82% - до 2,0558 доллара за фунт. Ранее в ходе торгов показатель достиг минимально 2,0315 доллара, это самое низкое значение с 23 января 2023 года. С начала месяца цена опустилась уже на 15%, а с начала года - упала примерно в 2,5 раза.
16:42 10.10.2025
 
Биржевые цены на апельсиновый сок снизились на два процента

Биржевые цены на апельсиновый сок опустились до самого низкого уровня с января 2023 года

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Бутылки с соком
Бутылки с соком
Бутылки с соком. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в пятницу снижаются почти на 2%, до самого низкого уровня с января позапрошлого года, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 16.31 мск цена ноябрьского (ближайшего) фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока снижалась на 1,82% - до 2,0558 доллара за фунт. Ранее в ходе торгов показатель достиг минимально 2,0315 доллара, это самое низкое значение с 23 января 2023 года.
С начала месяца цена опустилась уже на 15%, а с начала года - упала примерно в 2,5 раза.
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Цены на алмазы снизились в сентябре из-за пошлин США
Вчера, 23:49
 
Экономика Промышленность Бизнес
 
 
