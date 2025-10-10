https://1prime.ru/20251010/tseny-863378816.html
Биржевые цены на апельсиновый сок снизились на два процента
2025-10-10T16:42+0300
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в пятницу снижаются почти на 2%, до самого низкого уровня с января позапрошлого года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.31 мск цена ноябрьского (ближайшего) фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока снижалась на 1,82% - до 2,0558 доллара за фунт. Ранее в ходе торгов показатель достиг минимально 2,0315 доллара, это самое низкое значение с 23 января 2023 года. С начала месяца цена опустилась уже на 15%, а с начала года - упала примерно в 2,5 раза.
