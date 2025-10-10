Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
украина
Новости
украина
Энергетика, УКРАИНА
09:45 10.10.2025
 
Энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования ТЭС на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Дым из труб ТЭС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Оборудование одной из теплоэлектростанций (ТЭС) на Украине получило серьезное повреждение, сообщает в пятницу украинский энергохолдинг ДТЭК.
"Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
О какой именно станции идет речь, энергохолдинг не уточняет.
Российские военные освободили Часов Яр
"Все рушится". На Западе сделали заявление о финале конфликта на Украине
