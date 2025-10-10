https://1prime.ru/20251010/ukraina-863367597.html

Энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования ТЭС на Украине

Энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования ТЭС на Украине

МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Оборудование одной из теплоэлектростанций (ТЭС) на Украине получило серьезное повреждение, сообщает в пятницу украинский энергохолдинг ДТЭК. "Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. О какой именно станции идет речь, энергохолдинг не уточняет.

украина