В Полтавской и Днепропетровской областях начались отключения света - 10.10.2025
В Полтавской и Днепропетровской областях начались отключения света
2025-10-10T10:15+0300
2025-10-10T11:06+0300
МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Аварийные отключения света начались в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщил в пятницу глава областной военной администрации Владимир Когут. "Поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Без света остались 16578 бытовых и 800 юридических абонентов. В связи с этим в области введены графики отключений света и спецГАО (графики аварийных отключений – ред.). Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", - написал Когут в своем Telegram-канале. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК сообщило об отключениях света в Днепропетровской области. "В части города Самар, а также в Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах временно отсутствует электроснабжение из-за аварии в сети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Энергокомпания "Сумыоблэнерго" ранее в пятницу сообщала, что в Сумской области на севере Украины введены графики аварийных отключений света.
украина, полтавская область
Энергетика, УКРАИНА, Полтавская область
10:15 10.10.2025 (обновлено: 11:06 10.10.2025)
 
В Полтавской и Днепропетровской областях начались отключения света

Аварийные отключения света начались в Полтавской и Днепропетровской областях на Украине

© РИА Новости . Евгений Переверзев
Опоры ЛЭП
Опоры ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Аварийные отключения света начались в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщил в пятницу глава областной военной администрации Владимир Когут.
"Поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Без света остались 16578 бытовых и 800 юридических абонентов. В связи с этим в области введены графики отключений света и спецГАО (графики аварийных отключений – ред.). Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", - написал Когут в своем Telegram-канале.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК сообщило об отключениях света в Днепропетровской области. "В части города Самар, а также в Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах временно отсутствует электроснабжение из-за аварии в сети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Энергокомпания "Сумыоблэнерго" ранее в пятницу сообщала, что в Сумской области на севере Украины введены графики аварийных отключений света.
Энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования ТЭС на Украине
