https://1prime.ru/20251010/ukraina-863368701.html
В Полтавской и Днепропетровской областях начались отключения света
В Полтавской и Днепропетровской областях начались отключения света - 10.10.2025, ПРАЙМ
В Полтавской и Днепропетровской областях начались отключения света
Аварийные отключения света начались в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщил в пятницу глава областной военной администрации Владимир Когут. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T10:15+0300
2025-10-10T10:15+0300
2025-10-10T11:06+0300
энергетика
украина
полтавская область
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_cebcf62c987ccc9ba888410a9b6cd0c3.jpg
МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Аварийные отключения света начались в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщил в пятницу глава областной военной администрации Владимир Когут. "Поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Без света остались 16578 бытовых и 800 юридических абонентов. В связи с этим в области введены графики отключений света и спецГАО (графики аварийных отключений – ред.). Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", - написал Когут в своем Telegram-канале. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК сообщило об отключениях света в Днепропетровской области. "В части города Самар, а также в Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах временно отсутствует электроснабжение из-за аварии в сети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Энергокомпания "Сумыоблэнерго" ранее в пятницу сообщала, что в Сумской области на севере Украины введены графики аварийных отключений света.
https://1prime.ru/20251010/ukraina-863367597.html
украина
полтавская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_b26603a183d79e215bcc9013128f8748.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, полтавская область
Энергетика, УКРАИНА, Полтавская область
В Полтавской и Днепропетровской областях начались отключения света
Аварийные отключения света начались в Полтавской и Днепропетровской областях на Украине
МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Аварийные отключения света начались в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщил в пятницу глава областной военной администрации Владимир Когут.
"Поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Без света остались 16578 бытовых и 800 юридических абонентов. В связи с этим в области введены графики отключений света и спецГАО (графики аварийных отключений – ред.). Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", - написал Когут в своем Telegram-канале.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК сообщило об отключениях света в Днепропетровской области. "В части города Самар, а также в Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах временно отсутствует электроснабжение из-за аварии в сети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Энергокомпания "Сумыоблэнерго" ранее в пятницу сообщала, что в Сумской области на севере Украины введены графики аварийных отключений света.
Энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования ТЭС на Украине