В Полтавской и Днепропетровской областях начались отключения света

Аварийные отключения света начались в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщил в пятницу глава областной военной администрации Владимир Когут. | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T10:15+0300

2025-10-10T10:15+0300

2025-10-10T11:06+0300

энергетика

украина

полтавская область

МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Аварийные отключения света начались в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщил в пятницу глава областной военной администрации Владимир Когут. "Поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Без света остались 16578 бытовых и 800 юридических абонентов. В связи с этим в области введены графики отключений света и спецГАО (графики аварийных отключений – ред.). Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", - написал Когут в своем Telegram-канале. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК сообщило об отключениях света в Днепропетровской области. "В части города Самар, а также в Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах временно отсутствует электроснабжение из-за аварии в сети", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Энергокомпания "Сумыоблэнерго" ранее в пятницу сообщала, что в Сумской области на севере Украины введены графики аварийных отключений света.

украина

полтавская область

2025

