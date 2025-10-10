https://1prime.ru/20251010/ukraina-863374426.html

На Украине начались сбои в работе приложения банка Sense Bank

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Сбои в работе приложения и сайта украинского государственного банка Sense Bank начались в пятницу на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее в пятницу украинские СМИ сообщили о частичном блэкауте и отключениях водоснабжения в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе после взрывов ситуация с электроснабжением остается сложной. Полиция Киева сообщила, что из-за перебоев с электроэнергией в городе усилила патрульные наряды, в том числе с привлечением спецназа. "Мобильное приложение государственного Sense Bank не работает, а его сайт грузится через раз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Как утверждают в Telegram-канале банка, сбои вызваны повреждениями онлайн-инфраструктуры одного из его партнеров. Банк заявил о проведении восстановительных работ, не указывая срока их окончания. При этом "Страна.ua" сообщает, что по одной из версий после взрывов в ночь на пятницу получил повреждения дата-центр банка.

