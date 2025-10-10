Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Часть работников УВЗ перейдет на четырехдневную рабочую неделю - 10.10.2025
Часть работников УВЗ перейдет на четырехдневную рабочую неделю
Часть работников УВЗ перейдет на четырехдневную рабочую неделю - 10.10.2025, ПРАЙМ
Часть работников УВЗ перейдет на четырехдневную рабочую неделю
Некоторые специалисты гражданского сегмента "Уралвагонзавода" (в составе Госкорпорации "Ростех") перейдут на четырехдневную рабочую неделю, новый график не... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T19:33+0300
2025-10-10T19:33+0300
уралвагонзавод
ростех
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860874968_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_b97db7cd439eaf15ac7eb8634897bd25.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. Некоторые специалисты гражданского сегмента "Уралвагонзавода" (в составе Госкорпорации "Ростех") перейдут на четырехдневную рабочую неделю, новый график не коснется гособоронзаказа, предприятие продолжает стабильную работу благодаря многопрофильности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода". "Переход на четырехдневную рабочую неделю касается ограниченного количества специалистов "Уралвагонзавода" (в составе Концерна УВЗ Госкорпорации "Ростех"), задействованных в гражданском сегменте", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что у завода имеются другие направления, обеспеченные заказами, куда могут перевестись работники вагонного производства. Помимо этого, для сотрудников организовано переобучение новым рабочим профессиям. "Уралвагонзавод" продолжает стабильную работу благодаря своей многопрофильности", - рассказали в пресс-службе, отдельно подчеркнув, что "переход на четырехдневную рабочую неделю абсолютно не касается исполнения "Уралвагонзаводом" государственного оборонного заказа, где для желающих работать всегда открыты двери".
https://1prime.ru/20251003/rabota-863134616.html
уралвагонзавод, ростех, россия
Уралвагонзавод, Ростех, РОССИЯ
19:33 10.10.2025
 
Часть работников УВЗ перейдет на четырехдневную рабочую неделю

Некоторые сотрудники "Уралвагонзавода" перейдут на четырехдневную рабочую неделю

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанк"Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
"Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. Некоторые специалисты гражданского сегмента "Уралвагонзавода" (в составе Госкорпорации "Ростех") перейдут на четырехдневную рабочую неделю, новый график не коснется гособоронзаказа, предприятие продолжает стабильную работу благодаря многопрофильности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода".
"Переход на четырехдневную рабочую неделю касается ограниченного количества специалистов "Уралвагонзавода" (в составе Концерна УВЗ Госкорпорации "Ростех"), задействованных в гражданском сегменте", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что у завода имеются другие направления, обеспеченные заказами, куда могут перевестись работники вагонного производства. Помимо этого, для сотрудников организовано переобучение новым рабочим профессиям.
"Уралвагонзавод" продолжает стабильную работу благодаря своей многопрофильности", - рассказали в пресс-службе, отдельно подчеркнув, что "переход на четырехдневную рабочую неделю абсолютно не касается исполнения "Уралвагонзаводом" государственного оборонного заказа, где для желающих работать всегда открыты двери".
УралвагонзаводРостехРОССИЯ
 
 
