https://1prime.ru/20251010/uralvagonzavod-863388365.html

Часть работников УВЗ перейдет на четырехдневную рабочую неделю

Часть работников УВЗ перейдет на четырехдневную рабочую неделю - 10.10.2025, ПРАЙМ

Часть работников УВЗ перейдет на четырехдневную рабочую неделю

Некоторые специалисты гражданского сегмента "Уралвагонзавода" (в составе Госкорпорации "Ростех") перейдут на четырехдневную рабочую неделю, новый график не... | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T19:33+0300

2025-10-10T19:33+0300

2025-10-10T19:33+0300

уралвагонзавод

ростех

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860874968_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_b97db7cd439eaf15ac7eb8634897bd25.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - ПРАЙМ. Некоторые специалисты гражданского сегмента "Уралвагонзавода" (в составе Госкорпорации "Ростех") перейдут на четырехдневную рабочую неделю, новый график не коснется гособоронзаказа, предприятие продолжает стабильную работу благодаря многопрофильности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода". "Переход на четырехдневную рабочую неделю касается ограниченного количества специалистов "Уралвагонзавода" (в составе Концерна УВЗ Госкорпорации "Ростех"), задействованных в гражданском сегменте", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что у завода имеются другие направления, обеспеченные заказами, куда могут перевестись работники вагонного производства. Помимо этого, для сотрудников организовано переобучение новым рабочим профессиям. "Уралвагонзавод" продолжает стабильную работу благодаря своей многопрофильности", - рассказали в пресс-службе, отдельно подчеркнув, что "переход на четырехдневную рабочую неделю абсолютно не касается исполнения "Уралвагонзаводом" государственного оборонного заказа, где для желающих работать всегда открыты двери".

https://1prime.ru/20251003/rabota-863134616.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

уралвагонзавод, ростех, россия