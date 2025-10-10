Ушаков ответил на вопрос о российской энергетической неделе

https://1prime.ru/20251010/ushakov-863370964.html
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Форум "Российская энергетическая неделя" пройдет по запланированному графику, перенос дат Российско-арабского саммита на нем не отразится, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Да", - сказал "Ушаков корреспонденту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, пройдет ли "Российская энергетическая неделя" в соответствии с графиком. "16 октября "Энергонеделя" состоится", - добавил он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
