https://1prime.ru/20251010/ushakov-863370964.html

Ушаков ответил на вопрос о российской энергетической неделе

Ушаков ответил на вопрос о российской энергетической неделе - 10.10.2025, ПРАЙМ

Ушаков ответил на вопрос о российской энергетической неделе

Форум "Российская энергетическая неделя" пройдет по запланированному графику, перенос дат Российско-арабского саммита на нем не отразится, заявил помощник... | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T12:41+0300

2025-10-10T12:41+0300

2025-10-10T12:41+0300

энергетика

россия

рф

юрий ушаков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855753440_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52708f5021635f3bc9f76626a1130a18.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Форум "Российская энергетическая неделя" пройдет по запланированному графику, перенос дат Российско-арабского саммита на нем не отразится, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Да", - сказал "Ушаков корреспонденту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, пройдет ли "Российская энергетическая неделя" в соответствии с графиком. "16 октября "Энергонеделя" состоится", - добавил он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.

https://1prime.ru/20250925/putin-862780511.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, юрий ушаков