Ушаков ответил на вопрос о российской энергетической неделе - 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T12:41+0300
2025-10-10T12:41+0300
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Форум "Российская энергетическая неделя" пройдет по запланированному графику, перенос дат Российско-арабского саммита на нем не отразится, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Да", - сказал "Ушаков корреспонденту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, пройдет ли "Российская энергетическая неделя" в соответствии с графиком. "16 октября "Энергонеделя" состоится", - добавил он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
12:41 10.10.2025
 
Ушаков ответил на вопрос о российской энергетической неделе

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Форум "Российская энергетическая неделя" пройдет по запланированному графику, перенос дат Российско-арабского саммита на нем не отразится, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Да", - сказал "Ушаков корреспонденту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, пройдет ли "Российская энергетическая неделя" в соответствии с графиком.
"16 октября "Энергонеделя" состоится", - добавил он.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
Путин оценил перспективы развития атомной энергетики в мире
25 сентября, 19:43
 
