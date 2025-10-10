https://1prime.ru/20251010/venesuela-863398422.html
США пытаются свергнуть Мадуро, заявил постпред Венесуэлы в ООН
США стремятся свергнуть Николаса Мадуро и установить в Венесуэле марионеточный режим, сообщил постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада. | 10.10.2025, ПРАЙМ
ООН, 10 окт – ПРАЙМ. США стремятся свергнуть Николаса Мадуро и установить в Венесуэле марионеточный режим, сообщил постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада. "Это попытка провести операцию, которая уже провалилась, а именно свергнуть законного и конституционного президента Боливарианской республики Венесуэла Николаса Мадуро Мороса, чтобы установить марионеточный режим и превратить нашу страну в колонию", – сказал он в ходе заседания СБ ООН.
