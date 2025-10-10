Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США пытаются свергнуть Мадуро, заявил постпред Венесуэлы в ООН - 10.10.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
США пытаются свергнуть Мадуро, заявил постпред Венесуэлы в ООН
США стремятся свергнуть Николаса Мадуро и установить в Венесуэле марионеточный режим, сообщил постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада. | 10.10.2025, ПРАЙМ
ООН, 10 окт – ПРАЙМ. США стремятся свергнуть Николаса Мадуро и установить в Венесуэле марионеточный режим, сообщил постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада. "Это попытка провести операцию, которая уже провалилась, а именно свергнуть законного и конституционного президента Боливарианской республики Венесуэла Николаса Мадуро Мороса, чтобы установить марионеточный режим и превратить нашу страну в колонию", – сказал он в ходе заседания СБ ООН.
23:53 10.10.2025
 
США пытаются свергнуть Мадуро, заявил постпред Венесуэлы в ООН

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
ООН, 10 окт – ПРАЙМ. США стремятся свергнуть Николаса Мадуро и установить в Венесуэле марионеточный режим, сообщил постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада.
"Это попытка провести операцию, которая уже провалилась, а именно свергнуть законного и конституционного президента Боливарианской республики Венесуэла Николаса Мадуро Мороса, чтобы установить марионеточный режим и превратить нашу страну в колонию", – сказал он в ходе заседания СБ ООН.
Заголовок открываемого материала