https://1prime.ru/20251010/venesuela-863398422.html

США пытаются свергнуть Мадуро, заявил постпред Венесуэлы в ООН

США пытаются свергнуть Мадуро, заявил постпред Венесуэлы в ООН - 10.10.2025, ПРАЙМ

США пытаются свергнуть Мадуро, заявил постпред Венесуэлы в ООН

США стремятся свергнуть Николаса Мадуро и установить в Венесуэле марионеточный режим, сообщил постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада. | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T23:53+0300

2025-10-10T23:53+0300

2025-10-10T23:53+0300

политика

мировая экономика

общество

венесуэла

сша

николас мадуро

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/07/857365610_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_48573b61dac791d0e3f2c8eef3addb82.jpg

ООН, 10 окт – ПРАЙМ. США стремятся свергнуть Николаса Мадуро и установить в Венесуэле марионеточный режим, сообщил постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада. "Это попытка провести операцию, которая уже провалилась, а именно свергнуть законного и конституционного президента Боливарианской республики Венесуэла Николаса Мадуро Мороса, чтобы установить марионеточный режим и превратить нашу страну в колонию", – сказал он в ходе заседания СБ ООН.

https://1prime.ru/20251010/nebenzya-863395566.html

венесуэла

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , венесуэла, сша, николас мадуро, оон