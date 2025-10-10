https://1prime.ru/20251010/volgograd-863391037.html
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал официальный представитель в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
