Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ: доля банковских карт в России постепенно снижается - 10.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251010/vtb-863362398.html
ВТБ: доля банковских карт в России постепенно снижается
ВТБ: доля банковских карт в России постепенно снижается - 10.10.2025, ПРАЙМ
ВТБ: доля банковских карт в России постепенно снижается
Банковские карты остаются самым привычным способом безналичных расчетов в России, но их доля постепенно снижается, в следующем году она уменьшится на 5%,... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T05:32+0300
2025-10-10T05:32+0300
финансы
банки
россия
алексей охорзин
втб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863362398.jpg?1760063521
СИРИУС, 10 окт - ПРАЙМ. Банковские карты остаются самым привычным способом безналичных расчетов в России, но их доля постепенно снижается, в следующем году она уменьшится на 5%, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума Finopolis 2025 старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. "Сейчас банковские карты по-прежнему остаются самым привычным способом безналичных расчетов, однако их доля постепенно снижается. Уже в следующем году мы ожидаем сокращение доли оплат картами на 5%", - сказал он. Если говорить об альтернативных методах, особенно о платежах по QR-коду, то именно они демонстрируют наиболее динамичный рост, отметил Охорзин. "Можно сказать, что рынок входит в эпоху "мгновенных платежей", когда совершить покупку можно будет быстрее, чем достать карту из кошелька", - подытожил топ-менеджер банка.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, алексей охорзин, втб
Финансы, Банки, РОССИЯ, Алексей Охорзин, ВТБ
05:32 10.10.2025
 
ВТБ: доля банковских карт в России постепенно снижается

ВТБ: доля банковских карт в России постепенно снижается

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 10 окт - ПРАЙМ. Банковские карты остаются самым привычным способом безналичных расчетов в России, но их доля постепенно снижается, в следующем году она уменьшится на 5%, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума Finopolis 2025 старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
"Сейчас банковские карты по-прежнему остаются самым привычным способом безналичных расчетов, однако их доля постепенно снижается. Уже в следующем году мы ожидаем сокращение доли оплат картами на 5%", - сказал он.
Если говорить об альтернативных методах, особенно о платежах по QR-коду, то именно они демонстрируют наиболее динамичный рост, отметил Охорзин.
"Можно сказать, что рынок входит в эпоху "мгновенных платежей", когда совершить покупку можно будет быстрее, чем достать карту из кошелька", - подытожил топ-менеджер банка.
 
ФинансыБанкиРОССИЯАлексей ОхорзинВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала