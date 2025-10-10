https://1prime.ru/20251010/vtb-863362398.html
ВТБ: доля банковских карт в России постепенно снижается
2025-10-10T05:32+0300
СИРИУС, 10 окт - ПРАЙМ. Банковские карты остаются самым привычным способом безналичных расчетов в России, но их доля постепенно снижается, в следующем году она уменьшится на 5%, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума Finopolis 2025 старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
"Сейчас банковские карты по-прежнему остаются самым привычным способом безналичных расчетов, однако их доля постепенно снижается. Уже в следующем году мы ожидаем сокращение доли оплат картами на 5%", - сказал он.
Если говорить об альтернативных методах, особенно о платежах по QR-коду, то именно они демонстрируют наиболее динамичный рост, отметил Охорзин.
"Можно сказать, что рынок входит в эпоху "мгновенных платежей", когда совершить покупку можно будет быстрее, чем достать карту из кошелька", - подытожил топ-менеджер банка.
