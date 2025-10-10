Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВТБ рассказали, сколько пособий могут начисляться в цифровом рубле - 10.10.2025
В ВТБ рассказали, сколько пособий могут начисляться в цифровом рубле
В ВТБ рассказали, сколько пособий могут начисляться в цифровом рубле - 10.10.2025, ПРАЙМ
В ВТБ рассказали, сколько пособий могут начисляться в цифровом рубле
Около 10-20% пособий и выплат от государства могут начисляться в цифровом рубле, а к 2035 году - 30-50%, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент... | 10.10.2025, ПРАЙМ
финансы
экономика
алексей охорзин
втб
росреестр
банк россия
финансы, алексей охорзин, втб, росреестр, банк россия
Финансы, Экономика, Алексей Охорзин, ВТБ, Росреестр, банк Россия
05:56 10.10.2025
 
В ВТБ рассказали, сколько пособий могут начисляться в цифровом рубле

ВТБ: к 2035 году в цифровом рубле могут начислять около 20% пособий

СИРИУС, 10 окт - ПРАЙМ. Около 10-20% пособий и выплат от государства могут начисляться в цифровом рубле, а к 2035 году - 30-50%, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
"Мы прогнозируем, что к 2030 году 10-20% субсидий могут начисляться в цифровом рубле, к 2035 — 30-50% или даже больше", - сказал он в рамках форума Finopolis 2025.
Цифровой рубль идеален для целевых выплат, сказал Охорзин. По его словам, можно запрограммировать деньги так, чтобы они тратились только на определенные цели (например, маткапитал - на образование, жилье или медицину). Потратить целевые деньги на что-то еще невозможно.
"Например, вы получаете субсидию на оплату ЖКУ или детские пособия напрямую на свой счет в цифровых рублях. Эти деньги можно потратить только на расчеты с УК, детскими магазинами или аптеками. Польза для государства – в гарантии целевого использования социальной помощи, а для пользователей – в удобстве: тратить такие субсидии на лекарства, например, можно будет в аптеках без дополнительных справок", - сказал он.
При этом цифровой рубль не ограничивается пособиями и выплатами от государства, отметил Охорзин. Для своих клиентов-физлиц ВТБ будет развивать смарт-контракты – различные виды страхования, автоматическую оплату парковки, платных дорог, автоматическую покупку при появлении товара из листа ожидания в магазине, покупку недвижимости или машин с расчетом после перерегистрации права собственности и многое другое.
"Мы прогнозируем, что многие автоплатежи могут перейти в формат смарт-контрактов, и тогда они могут стать одной из самых быстрорастущих категорий платежей: к 2030 году – десятки миллионов в год (автоматизированные платежи за ЖКУ, страхование, аренду, логистику). К 2035 - сотни миллионов, с ростом проникновения цифрового рубля в общество", - предположил он.
"Другим важным сценарием может стать заключение смарт-контракта при покупке недвижимости. Вы заключаете смарт-контракт на платформе цифрового рубля. А перевод денег продавцу автоматически происходит при изменении собственника в Росреестре. В этом случае гарантом сделки выступает государство в лице Банка России", - подытожил Охорзин.
 
