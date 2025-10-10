Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВТБ рассказали о вкладах для пенсионеров - 10.10.2025
В ВТБ рассказали о вкладах для пенсионеров
2025-10-10
СИРИУС, 10 окт - ПРАЙМ. Клиенты ВТБ пенсионного возраста чаще выбирают вклады на шесть месяцев и больше, а молодежь больше пользуется накопительными счетами и более короткими депозитами, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Алексей Охорзин в рамках форума Finopolis 2025. "Если брать клиентов пенсионного возраста, они чаще открывают вклады на длинные сроки, от шести месяцев и более. Молодая аудитория пользуется либо накопительными счетами, либо более короткими депозитами, потому что, как правило, чаще возникает потребность в деньгах и покупках", - сказал он. Кроме того, Охорзин сообщил, что клиенты состоятельного сегмента, в том числе на фоне снижающейся ключевой ставки, пытаются увеличивать свой доход и выбирают различные комбинированные инструменты. "Также мы являемся активным игроком по привлечению денежных средств в программу долгосрочных сбережений. Продукт у нас тоже есть, мы активно привлекаем и предлагаем его клиентам либо с комбо-вкладом, либо отдельно", - продолжил он. По словам топ-менеджера, тема накоплений одна из самых популярных, "это драйвер розничного рынка сейчас". На конец этого года ВТБ ожидает, что рынок розничных сбережений может достичь 66,2 триллиона рублей.
06:17 10.10.2025
 
В ВТБ рассказали о вкладах для пенсионеров

ВТБ: пенсионеры чаще выбирают вклады на 6 месяцев и больше

СИРИУС, 10 окт - ПРАЙМ. Клиенты ВТБ пенсионного возраста чаще выбирают вклады на шесть месяцев и больше, а молодежь больше пользуется накопительными счетами и более короткими депозитами, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Алексей Охорзин в рамках форума Finopolis 2025.
"Если брать клиентов пенсионного возраста, они чаще открывают вклады на длинные сроки, от шести месяцев и более. Молодая аудитория пользуется либо накопительными счетами, либо более короткими депозитами, потому что, как правило, чаще возникает потребность в деньгах и покупках", - сказал он.
Кроме того, Охорзин сообщил, что клиенты состоятельного сегмента, в том числе на фоне снижающейся ключевой ставки, пытаются увеличивать свой доход и выбирают различные комбинированные инструменты.
"Также мы являемся активным игроком по привлечению денежных средств в программу долгосрочных сбережений. Продукт у нас тоже есть, мы активно привлекаем и предлагаем его клиентам либо с комбо-вкладом, либо отдельно", - продолжил он.
По словам топ-менеджера, тема накоплений одна из самых популярных, "это драйвер розничного рынка сейчас".
На конец этого года ВТБ ожидает, что рынок розничных сбережений может достичь 66,2 триллиона рублей.
 
