В ВТБ рассказали о выгодном для вкладчиков времени - 10.10.2025
В ВТБ рассказали о выгодном для вкладчиков времени
СИРИУС, 10 окт - ПРАЙМ. Выгодное для вкладчиков время продлится до тех пор, пока ключевая ставка ЦБ РФ будет двузначной, заявил в интервью РИА Новости в рамках форума Finopolis 2025 старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. "До тех пор, пока ключевая ставка будет двузначной, вклады останутся одним из ключевых инструментов для управления своими средствами", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Также он отметил, что снижение ключевой ставки не повлияло на поведение вкладчиков, сберегательный тренд продолжается. "Сезонное поведение, безусловно, может отличаться, но в целом клиенты сейчас больше фокусируются на сбережениях. Многие пытаются зафиксировать ставки вдолгую, на год и более. Вклады являются традиционным и понятным продуктом, на котором фокусируется клиентская аудитория, и продуктом-драйвером для привлечения средств населения. С помощью депозита достаточно просто управлять средствами и защищать их от инфляции", - подытожил он. Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
