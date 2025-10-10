Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно как фирма выиграла торги по продаже здания в Ярославле - 10.10.2025, ПРАЙМ
Стало известно как фирма выиграла торги по продаже здания в Ярославле
Стало известно как фирма выиграла торги по продаже здания в Ярославле - 10.10.2025, ПРАЙМ
Стало известно как фирма выиграла торги по продаже здания в Ярославле
Фирма выиграла торги по продаже муниципального имущества в Ярославле, предложив более 999 квинтиллионов рублей, а затем хотела оспорить свою победу, но... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T23:13+0300
2025-10-10T23:13+0300
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт – ПРАЙМ. Фирма выиграла торги по продаже муниципального имущества в Ярославле, предложив более 999 квинтиллионов рублей, а затем хотела оспорить свою победу, но антимонопольный орган не позволил, сообщило УФАС по Ярославской области. Сообщается, что Ярославское межрегиональное УФАС России рассмотрело жалобу ООО "Астория" на организатора электронных торгов по продаже муниципального имущества мэрии города Ярославля. "ООО "Астория" в числе 12 претендентов участвовало в электронных торгах по продаже муниципального имущества… Общество заявило фантастическую сумму — 999 квинтиллионов 999 квадриллионов 999 триллионов 999 миллиардов 999 миллионов 999 тысяч 999 рублей 99 копеек (включая налог на добавленную стоимость)", - говорится в сообщении. Предложенная цена соответствовала установленным правилам проведения торгов, поэтому по итоговому протоколу общество было признано победителем, подчеркивают в УФАС. Однако после своей победы ООО "Астория" обратилось с жалобой в Ярославское межрегиональное УФАС России, заявив, что непреднамеренно не предоставила ряд обязательных документов, требуемых правилами торгов. Комиссия антимонопольного органа установила, что электронная площадка, осуществлявшая проведение конкурса, официально подтвердила факт предоставления ООО "Астория" всего требуемого пакета документов, а организатор торгов зафиксировал соблюдение обществом законодательных требований и отсутствие каких-либо нарушений с его стороны. "УФАС не нашло оснований для удовлетворения жалобы. Несмотря на попытку оспорить результаты торгов, ООО "Астория", как победитель, теперь обязано оплатить заявленную им же сумму за приобретение объекта муниципальной недвижимости по указанному адресу", - информирует УФАС. РИА Новости пока не располагает комментарием ООО "Астория" относительно причины указания столь высокой суммы на торгах.
бизнес, ярославль, ярославская область, уфас
Бизнес, ЯРОСЛАВЛЬ, Ярославская область, УФАС
23:13 10.10.2025
 
Стало известно как фирма выиграла торги по продаже здания в Ярославле

"Астория" выиграла торги по продаже имущества, предложив более 999 квинтиллионов рублей

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГород Ярославль и река Волга
Город Ярославль и река Волга - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Город Ярославль и река Волга. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт – ПРАЙМ. Фирма выиграла торги по продаже муниципального имущества в Ярославле, предложив более 999 квинтиллионов рублей, а затем хотела оспорить свою победу, но антимонопольный орган не позволил, сообщило УФАС по Ярославской области.
Сообщается, что Ярославское межрегиональное УФАС России рассмотрело жалобу ООО "Астория" на организатора электронных торгов по продаже муниципального имущества мэрии города Ярославля.
"ООО "Астория" в числе 12 претендентов участвовало в электронных торгах по продаже муниципального имущества… Общество заявило фантастическую сумму — 999 квинтиллионов 999 квадриллионов 999 триллионов 999 миллиардов 999 миллионов 999 тысяч 999 рублей 99 копеек (включая налог на добавленную стоимость)", - говорится в сообщении.
Предложенная цена соответствовала установленным правилам проведения торгов, поэтому по итоговому протоколу общество было признано победителем, подчеркивают в УФАС.
Однако после своей победы ООО "Астория" обратилось с жалобой в Ярославское межрегиональное УФАС России, заявив, что непреднамеренно не предоставила ряд обязательных документов, требуемых правилами торгов. Комиссия антимонопольного органа установила, что электронная площадка, осуществлявшая проведение конкурса, официально подтвердила факт предоставления ООО "Астория" всего требуемого пакета документов, а организатор торгов зафиксировал соблюдение обществом законодательных требований и отсутствие каких-либо нарушений с его стороны.
"УФАС не нашло оснований для удовлетворения жалобы. Несмотря на попытку оспорить результаты торгов, ООО "Астория", как победитель, теперь обязано оплатить заявленную им же сумму за приобретение объекта муниципальной недвижимости по указанному адресу", - информирует УФАС.
РИА Новости пока не располагает комментарием ООО "Астория" относительно причины указания столь высокой суммы на торгах.
БизнесЯРОСЛАВЛЬЯрославская областьУФАС
 
 
