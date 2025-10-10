https://1prime.ru/20251010/yuan-863387456.html

Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,34 рубля

Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,34 рубля

экономика

рынок

россия

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы немного снизился по отношению к юаню, но вырос за неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,34 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку, до 11,34 рубля. За неделю юань упал на 15 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,25-11,60 рубля.

