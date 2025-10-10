https://1prime.ru/20251010/yuan-863387456.html
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,34 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,34 рубля - 10.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,34 рубля
Рубль по итогам торгов пятницы немного снизился по отношению к юаню, но вырос за неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,34 рубля, следует из... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T19:15+0300
2025-10-10T19:15+0300
2025-10-10T19:15+0300
экономика
рынок
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы немного снизился по отношению к юаню, но вырос за неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,34 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку, до 11,34 рубля. За неделю юань упал на 15 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,25-11,60 рубля.
https://1prime.ru/20251010/kurs-863381778.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8576f189f9103ee432f463143d1a6448.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,34 рубля
Юань на Мосбирже завершил неделю на отметке 11,34 рубля
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы немного снизился по отношению к юаню, но вырос за неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,34 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку, до 11,34 рубля.
За неделю юань упал на 15 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,25-11,60 рубля.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 октября