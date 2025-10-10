Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю немного повысился в пятницу - 10.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю немного повысился в пятницу
Курс китайской валюты к рублю в пятницу слегка повысился - вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи.
Экономика, Рынок, Торги, США, Наталья Ващелюк, "БКС Мир инвестиций", банк Россия, УК "Первая"
21:14 10.10.2025
 
Курс юаня к рублю немного повысился в пятницу

Курс юаня повысился вторую сессию подряд

© fotolia.com / EagleКитайский юань
Китайский юань. Архивное фото
© fotolia.com / Eagle
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу слегка повысился - вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку, до 11,34 рубля.
За неделю юань упал на 15 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,25-11,60 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,80 рубля.

Рубль теряет позиции

Юань на Мосбирже в пятницу продолжил дорожать - вторую торговую сессию подряд, китайская валюта пыталась закрепляться выше отметки 11,35 рубля, однако по итогам дня осталась немного ниже.
"Волатильность была минимальной. Достигнуто временное равновесие между предложением валюты и спросом на нее. Факторы влияния уравновешивают друг друга – с одной стороны, монетарный курс будет более жестким в ближайшие месяцы, а доллар на форексе относительно слаб. С другой, сезонный спрос все же будет подталкивать импорт, а экспортная выручка может при этом сокращаться из-за санкционных эффектов и ценовой слабости сырья", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 20.57 мск падала на 3,76%, до 62,77 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 99 пунктов.

Прогнозы

На следующей неделе будут опубликованы данные Банка России по платежному балансу в августе, напоминает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.
"Интерес представляют основные статьи баланса: экспорт, импорт и отток капитала. В течение следующей недели курс доллара может находиться в интервале 81-85 рублей, юаня – 11,3-11,9 рубля", - оценивает она.
Основное ослабление рубля может прийтись на конец осени-декабрь – в это время наблюдается предпраздничный всплеск расходов домохозяйств и компаний, в том числе на импорт, рассуждает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочные ожидания не меняются – 11,25-11,75 рубля по юаню и 80-83 рубля по доллару", - добавляет он.
