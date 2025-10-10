https://1prime.ru/20251010/yuan-863390810.html

Курс юаня к рублю немного повысился в пятницу

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу слегка повысился - вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку, до 11,34 рубля. За неделю юань упал на 15 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,25-11,60 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,80 рубля. Рубль теряет позиции Юань на Мосбирже в пятницу продолжил дорожать - вторую торговую сессию подряд, китайская валюта пыталась закрепляться выше отметки 11,35 рубля, однако по итогам дня осталась немного ниже. "Волатильность была минимальной. Достигнуто временное равновесие между предложением валюты и спросом на нее. Факторы влияния уравновешивают друг друга – с одной стороны, монетарный курс будет более жестким в ближайшие месяцы, а доллар на форексе относительно слаб. С другой, сезонный спрос все же будет подталкивать импорт, а экспортная выручка может при этом сокращаться из-за санкционных эффектов и ценовой слабости сырья", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.57 мск падала на 3,76%, до 62,77 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 99 пунктов. Прогнозы На следующей неделе будут опубликованы данные Банка России по платежному балансу в августе, напоминает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Интерес представляют основные статьи баланса: экспорт, импорт и отток капитала. В течение следующей недели курс доллара может находиться в интервале 81-85 рублей, юаня – 11,3-11,9 рубля", - оценивает она. Основное ослабление рубля может прийтись на конец осени-декабрь – в это время наблюдается предпраздничный всплеск расходов домохозяйств и компаний, в том числе на импорт, рассуждает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочные ожидания не меняются – 11,25-11,75 рубля по юаню и 80-83 рубля по доллару", - добавляет он.

