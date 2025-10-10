https://1prime.ru/20251010/zapad-863396360.html

На Западе узнали, что разработала Прибалтика из-за страха перед Россией

МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Латвия, Литва и Эстония разработали планы экстренной эвакуации населения в случае конфликта с Россией, сообщает Reuters."Из-за тревоги, обусловленной огромными военными расходами России, <…> три прибалтийских государства разрабатывают планы на случай непредвиденных обстоятельств, которые включают в себя эвакуацию сотен тысяч людей в случае наращивания российских войск или нападения", — пишет агентство.Страны Балтии уже не первый год заявляют об угрозе "российской агрессии". Однако, как напоминает агентство, в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не планирует нападения на Европу.Reuters отмечает, что в одном из возможных сценариев, обсуждаемых в регионе, Россия якобы "возьмет три страны за три дня".В Москве, со своей стороны, не раз выражали обеспокоенность военной активностью НАТО у российских границ. Российский МИД подчеркивает, что Москва открыта к диалогу с альянсом на равных условиях, но выступает против милитаризации Европы.

