На Западе узнали, что разработала Прибалтика из-за страха перед Россией - 10.10.2025
https://1prime.ru/20251010/zapad-863396360.html
На Западе узнали, что разработала Прибалтика из-за страха перед Россией
На Западе узнали, что разработала Прибалтика из-за страха перед Россией - 10.10.2025, ПРАЙМ
На Западе узнали, что разработала Прибалтика из-за страха перед Россией
Латвия, Литва и Эстония разработали планы экстренной эвакуации населения в случае конфликта с Россией, сообщает Reuters. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T23:14+0300
2025-10-10T23:14+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860049937_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_a4de8cf32d9030221c3b643ca308d763.jpg
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Латвия, Литва и Эстония разработали планы экстренной эвакуации населения в случае конфликта с Россией, сообщает Reuters."Из-за тревоги, обусловленной огромными военными расходами России, &lt;…&gt; три прибалтийских государства разрабатывают планы на случай непредвиденных обстоятельств, которые включают в себя эвакуацию сотен тысяч людей в случае наращивания российских войск или нападения", — пишет агентство.Страны Балтии уже не первый год заявляют об угрозе "российской агрессии". Однако, как напоминает агентство, в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не планирует нападения на Европу.Reuters отмечает, что в одном из возможных сценариев, обсуждаемых в регионе, Россия якобы "возьмет три страны за три дня".В Москве, со своей стороны, не раз выражали обеспокоенность военной активностью НАТО у российских границ. Российский МИД подчеркивает, что Москва открыта к диалогу с альянсом на равных условиях, но выступает против милитаризации Европы.
23:14 10.10.2025
 
На Западе узнали, что разработала Прибалтика из-за страха перед Россией

Reuters: в странах Балтии готовят сценарии на случай эскалации

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Автомобили посольств Литвы и Эстонии в РФ у здания МИД России - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Автомобили посольств Литвы и Эстонии в РФ у здания МИД России. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Латвия, Литва и Эстония разработали планы экстренной эвакуации населения в случае конфликта с Россией, сообщает Reuters.
"Из-за тревоги, обусловленной огромными военными расходами России, <…> три прибалтийских государства разрабатывают планы на случай непредвиденных обстоятельств, которые включают в себя эвакуацию сотен тысяч людей в случае наращивания российских войск или нападения", — пишет агентство.
Страны Балтии уже не первый год заявляют об угрозе "российской агрессии". Однако, как напоминает агентство, в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не планирует нападения на Европу.
Reuters отмечает, что в одном из возможных сценариев, обсуждаемых в регионе, Россия якобы "возьмет три страны за три дня".
В Москве, со своей стороны, не раз выражали обеспокоенность военной активностью НАТО у российских границ. Российский МИД подчеркивает, что Москва открыта к диалогу с альянсом на равных условиях, но выступает против милитаризации Европы.
