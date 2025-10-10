https://1prime.ru/20251010/zoloto-863382775.html

Цены на золото и серебро растут в пятницу

2025-10-10T17:42+0300

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Цена золота и серебра в пятницу вечером увеличивается после падения четверга, котировки находятся вблизи исторических рекордов, следует из данных торгов. По состоянию на 17.29 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 27,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,69%, - до 3 999,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,6% - до 48,385 доллара за унцию. В четверг цена золота опустилась на 2,4%, серебра – на 3,8%, при этом оба драгоценных металла могут показать рост стоимости восьмую неделю подряд. Цена золота достигла исторического рекорда в среду на уровне в 4081 доллар, серебра – в четверг, на отметке в 49,965 доллара. Инвесторы оценивают геополитические события. Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Израильское правительство одобрило соглашение. В США между тем продолжается шатдаун. В Штатах 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.

рынок, торги, сша, дональд трамп