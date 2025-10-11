В Якутии появится новый аэропорт

https://1prime.ru/20251011/aeroport-863407881.html

ЯКУТСК, 11 окт – ПРАЙМ. Новый аэропорт построят в Зырянке Верхнеколымского района Якутии, где ежегодно в период паводка затапливает взлетно-посадочную полосу (ВПП), в рамках государственных программ развития гражданской авиации в республике до 2030 года реконструкции семи аэропортов, сообщил журналистам генеральный директор федерального казённого предприятия "Аэропорты Севера" Вадим Волков. Мероприятия, посвященные столетию авиации Якутии, проходят в столице республики с участием представителей регионального правительства, Росавиации, федеральных предприятий в сфере гражданской авиации, руководства авиакомпаний, ветеранов и действующих сотрудников авиации. По словам Волкова, "Аэропорты Севера" существует с 2007 года для сохранения и объединения малых убыточных аэропортов на территории Республики Саха (Якутия). Сегодня у предприятия 30 аэропортов, из них два аэропорта на территории Магаданской области. Последние десять лет в Якутии в рамках различных государственных программ проводятся масштабные работы по реконструкции и обновлению транспортной инфраструктуры. С 2025 по 2030 годы федеральное казенное учреждение "Ространсмодернизация" ведет реконструкцию в аэропортах Олёкминск, Полярный и Нюрба. "А также будет строительство нового аэропорта в посёлке Зырянка Верхнеколымского района. Все вы знаете, что аэропорт постоянно затапливает, поэтому было принято решение строить новый современный аэропорт на девятом километре", - рассказал Волков. В свою очередь, руководитель Саха (Якутского) межрегионального территориального управления Росавиации Олег Ворошилов отметил, что река Колыма меняет русло, поэтому смысла строить новый аэропорт на старом месте нет. По его словам, решением комиссии стройка начнется на девятом километре поселка Зырянка. "Новый комплекс расположится на незатопляемом месте… Там есть определенные проблемы с водоотведением, придется делать поверху большой слой инертных материалов, но других вариантов нет. Потому что совершать стыковочные рейсы на вертолетах это дополнительный бюджет нашего региона…", - отметил он. Ранее сообщалось о том, что в мае в поселке Зырянка Верхнеколымского района Якутии во время ледохода на реке Колыма затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта.

