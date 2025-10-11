Российские агрономы увеличили урожай картофеля в 4 раза

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Российские агрономы с помощью совместного применения определенных удобрений смогли добиться урожая картофеля, почти в 4 раза превышающего урожай без удобрений, при этом комплекс эффективнее других решений, говорится в исследовании Казанского государственного аграрного университета (ГАУ), которое есть у РИА Новости. Ученые сравнили восемь различных схем удобрения картофеля среднераннего сорта с округлыми желтыми клубнями в богарных условиях и при поливе. Помимо контроля без удобрений тестировали варианты с минеральными удобрениями, навозом, сидератом из горчицы и их различными сочетаниями. Орошение проводили дождевальной установкой из расчета 400 кубометров воды на гектар в фазе бутонизации и дважды в период клубнеобразования. "Агрономы из Татарстана установили, что совместное применение минеральных удобрений, навоза и соломы при орошении позволяет получать 41,5 тонны картофеля с гектара против 11,6 тонны в контрольном варианте без удобрений", - говорится в исследовании. Уточняется, что комплексная система включает в себя 60 кг азота, 60 кг фосфора и 90 кг калия на гектар в сочетании с 60 тоннами навоза и 4,5 тоннами измельченной соломы. По словам ученых, при орошении такой подход обеспечивает чистую прибыль в 217 тысяч рублей с гектара, что на 89 тысяч рублей больше, чем при использовании только минеральных удобрений. "Результаты показали, что все виды удобрений увеличивают урожайность картофеля, но наибольший эффект дает их комплексное применение. В среднем за два года максимальный урожай клубней получили во варианте со внесением минеральных удобрений, навоза и соломы", - подчеркивается в исследовании.
07:01 11.10.2025
 
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Российские агрономы с помощью совместного применения определенных удобрений смогли добиться урожая картофеля, почти в 4 раза превышающего урожай без удобрений, при этом комплекс эффективнее других решений, говорится в исследовании Казанского государственного аграрного университета (ГАУ), которое есть у РИА Новости.
Ученые сравнили восемь различных схем удобрения картофеля среднераннего сорта с округлыми желтыми клубнями в богарных условиях и при поливе. Помимо контроля без удобрений тестировали варианты с минеральными удобрениями, навозом, сидератом из горчицы и их различными сочетаниями. Орошение проводили дождевальной установкой из расчета 400 кубометров воды на гектар в фазе бутонизации и дважды в период клубнеобразования.
"Агрономы из Татарстана установили, что совместное применение минеральных удобрений, навоза и соломы при орошении позволяет получать 41,5 тонны картофеля с гектара против 11,6 тонны в контрольном варианте без удобрений", - говорится в исследовании.
Уточняется, что комплексная система включает в себя 60 кг азота, 60 кг фосфора и 90 кг калия на гектар в сочетании с 60 тоннами навоза и 4,5 тоннами измельченной соломы. По словам ученых, при орошении такой подход обеспечивает чистую прибыль в 217 тысяч рублей с гектара, что на 89 тысяч рублей больше, чем при использовании только минеральных удобрений.
"Результаты показали, что все виды удобрений увеличивают урожайность картофеля, но наибольший эффект дает их комплексное применение. В среднем за два года максимальный урожай клубней получили во варианте со внесением минеральных удобрений, навоза и соломы", - подчеркивается в исследовании.
 
