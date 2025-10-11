https://1prime.ru/20251011/almazy-863412013.html

Аналитик объяснила, зачем Китай ограничивает экспорт синтетических алмазов

Аналитик объяснила, зачем Китай ограничивает экспорт синтетических алмазов - 11.10.2025, ПРАЙМ

Аналитик объяснила, зачем Китай ограничивает экспорт синтетических алмазов

Китай планирует ограничить экспорт синтетических алмазов для контроля за мировыми высокотехнологичными производственными цепочками поставок, например,... | 11.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-11T15:10+0300

2025-10-11T15:10+0300

2025-10-11T15:10+0300

экономика

мировая экономика

китай

сша

алмазы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200292_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_233dc7e24b4fca8218d324e46d78bc7b.jpg

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Китай планирует ограничить экспорт синтетических алмазов для контроля за мировыми высокотехнологичными производственными цепочками поставок, например, компьютерных чипов в США, следует из комментария заведующей лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонины Левашенко. Китай решил ввести контроль за экспортом некоторых искусственных алмазов с 8 ноября, сообщало министерство коммерции КНР. "Китай ... пользуется своим положением основного поставщика синтетических алмазов … В первую очередь стратегия Китая – больший контроль за мировыми высокотехнологичными производственными цепочками поставок, например, компьютерных чипов в США. Поскольку синтетические алмазы в первую очередь используются в производстве полупроводников", - прокомментировала планируемые ограничения Левашенко. Она отметила, что ограничения могут являться превентивной мерой в ответ на недавние призывы американских законодателей ввести большие запреты на экспорт оборудования для изготовления чипов в Китай. По оценкам Геологической службы США, которые привела эксперт, Китай на протяжении 2020–2023 годов поставлял 77% алмазных синтетических порошков в США, а 99% потребления алмазов США приходится на синтетические для создания чипов. Она отметила, что в Штатах отсутствуют собственные запасы, а все остальные страны ввозили меньше 10%.

https://1prime.ru/20250812/almazy-860594273.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша, алмазы