Аналитик объяснила, зачем Китай ограничивает экспорт синтетических алмазов - 11.10.2025
Аналитик объяснила, зачем Китай ограничивает экспорт синтетических алмазов
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Китай планирует ограничить экспорт синтетических алмазов для контроля за мировыми высокотехнологичными производственными цепочками поставок, например, компьютерных чипов в США, следует из комментария заведующей лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонины Левашенко. Китай решил ввести контроль за экспортом некоторых искусственных алмазов с 8 ноября, сообщало министерство коммерции КНР. "Китай ... пользуется своим положением основного поставщика синтетических алмазов … В первую очередь стратегия Китая – больший контроль за мировыми высокотехнологичными производственными цепочками поставок, например, компьютерных чипов в США. Поскольку синтетические алмазы в первую очередь используются в производстве полупроводников", - прокомментировала планируемые ограничения Левашенко. Она отметила, что ограничения могут являться превентивной мерой в ответ на недавние призывы американских законодателей ввести большие запреты на экспорт оборудования для изготовления чипов в Китай. По оценкам Геологической службы США, которые привела эксперт, Китай на протяжении 2020–2023 годов поставлял 77% алмазных синтетических порошков в США, а 99% потребления алмазов США приходится на синтетические для создания чипов. Она отметила, что в Штатах отсутствуют собственные запасы, а все остальные страны ввозили меньше 10%.
15:10 11.10.2025
 
Аналитик объяснила, зачем Китай ограничивает экспорт синтетических алмазов

Левашенко: Китай ограничит экспорт синтетических алмазов для контроля поставок чипов в США

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Китай планирует ограничить экспорт синтетических алмазов для контроля за мировыми высокотехнологичными производственными цепочками поставок, например, компьютерных чипов в США, следует из комментария заведующей лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонины Левашенко.
Китай решил ввести контроль за экспортом некоторых искусственных алмазов с 8 ноября, сообщало министерство коммерции КНР.
"Китай ... пользуется своим положением основного поставщика синтетических алмазов … В первую очередь стратегия Китая – больший контроль за мировыми высокотехнологичными производственными цепочками поставок, например, компьютерных чипов в США. Поскольку синтетические алмазы в первую очередь используются в производстве полупроводников", - прокомментировала планируемые ограничения Левашенко.
Она отметила, что ограничения могут являться превентивной мерой в ответ на недавние призывы американских законодателей ввести большие запреты на экспорт оборудования для изготовления чипов в Китай.
По оценкам Геологической службы США, которые привела эксперт, Китай на протяжении 2020–2023 годов поставлял 77% алмазных синтетических порошков в США, а 99% потребления алмазов США приходится на синтетические для создания чипов. Она отметила, что в Штатах отсутствуют собственные запасы, а все остальные страны ввозили меньше 10%.
Эксперты рассказали, что сдержит рост цен на алмазы
12 августа, 08:33
 
