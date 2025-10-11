https://1prime.ru/20251011/bitkoin-863405412.html

Эксперты спрогнозировали, сколько будет стоить биткоин к концу года

Эксперты спрогнозировали, сколько будет стоить биткоин к концу года - 11.10.2025, ПРАЙМ

Эксперты спрогнозировали, сколько будет стоить биткоин к концу года

Стоимость биткоина к концу года будет находиться в районе 135 тысяч долларов, а при удачном сценарии она может дойти и до 180 тысяч, считают опрошенные РИА... | 11.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-11T10:18+0300

2025-10-11T10:18+0300

2025-10-11T10:18+0300

экономика

финансы

сша

binance

федрезерв

биткоин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562300_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6555e733b7fe2695dc3382b5f522975c.jpg

МОСКВА, 11 октября - ПРАЙМ. Стоимость биткоина к концу года будет находиться в районе 135 тысяч долларов, а при удачном сценарии она может дойти и до 180 тысяч, считают опрошенные РИА Новости эксперты. На торгах крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance в воскресенье стоимость биткоина обновила исторический рекорд, поднявшись до 125,7 тысячи долларов. К концу рабочей недели цена находится у 121 тысячи долларов. "Биткоин удерживается у текущих максимумов, торгуясь в диапазоне 120–125 тысяч долларов. При этом на рынке заметны продажи со стороны крупных и опытных участников — тех, кого условно можно назвать "смарт-деньги". Это совпадает с теорией цикличности биткоина, по которой актив уже мог достигнуть максимумов текущего цикла", - рассказал ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко. "Отметка в 125 тысяч долларов за биткоин была психологической и ожидаемой. После этого следующей планкой станет 129-130 тысяч долларов уже в конце октября - в ноябре, с перспективой до 135 тысяч долларов уже к концу 2025 года", - считает начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев. Мягкая денежно-кредитная политика ФРС США способствует реализации основного сценария, при котором на исходе текущего года биткоин может закрепится в диапазоне 130-135 тысяч долларов, соглашается владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря. Однако при оптимистичном сценарии стоимость биткоина может достигнуть и 180 тысяч долларов, считает эксперт. "Текущая слабость биткоина — это не разгрузка на максимумах, хотя она и идет, крупные держатели продают биткоины, но еще не экстремально большими объемами. Я ожидаю возможного ретеста уровня 118 500 долларов, после чего — новую волну роста. С высокой вероятностью биткоин обновит максимум и к концу года способен выйти в район 135 тысяч и выше, особенно если золото приостановит рост и часть капитала вновь потечет в крипторынок", - считает Крайко. Среди факторов роста главной криптовалюты мира Соболев называет ситуацию в США. Высокий, несмотря на все действия текущей администрации, госдолг, который подбирается к новой отметке в 38 триллионов долларов; проинфляционные процессы (в частности, негативные ожидания по рынку труда), последовательное смягчение денежно-кредитной политики Федрезервом. "И наконец, шатдаун, который длится и не прибавляет оптимизма участникам рынка. Они начинают устремляться в защитные (золото) и альтернативные активы. Интерес обеспечен и опорой на фонды с активами в биткоинах", - сказал Соболев. Хотя в то же время сильное золото может забирать часть внимания у криптовалют на себя. "Сейчас на первом плане золото — оно пробило отметку 4000 долларов и показывает вертикальный рост, что исторически нередко совпадало с фазами охлаждения крипторынка. Во время сильных движений по золоту биткоин, как правило, находится либо в боковике, либо в коррекции", - поясняет Крайко.

https://1prime.ru/20251006/bitkoin-863194882.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, сша, binance, федрезерв, биткоин