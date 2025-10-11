Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты спрогнозировали, сколько будет стоить биткоин к концу года - 11.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251011/bitkoin-863405412.html
Эксперты спрогнозировали, сколько будет стоить биткоин к концу года
Эксперты спрогнозировали, сколько будет стоить биткоин к концу года - 11.10.2025, ПРАЙМ
Эксперты спрогнозировали, сколько будет стоить биткоин к концу года
Стоимость биткоина к концу года будет находиться в районе 135 тысяч долларов, а при удачном сценарии она может дойти и до 180 тысяч, считают опрошенные РИА... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T10:18+0300
2025-10-11T10:18+0300
экономика
финансы
сша
binance
федрезерв
биткоин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562300_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6555e733b7fe2695dc3382b5f522975c.jpg
МОСКВА, 11 октября - ПРАЙМ. Стоимость биткоина к концу года будет находиться в районе 135 тысяч долларов, а при удачном сценарии она может дойти и до 180 тысяч, считают опрошенные РИА Новости эксперты. На торгах крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance в воскресенье стоимость биткоина обновила исторический рекорд, поднявшись до 125,7 тысячи долларов. К концу рабочей недели цена находится у 121 тысячи долларов. "Биткоин удерживается у текущих максимумов, торгуясь в диапазоне 120–125 тысяч долларов. При этом на рынке заметны продажи со стороны крупных и опытных участников — тех, кого условно можно назвать "смарт-деньги". Это совпадает с теорией цикличности биткоина, по которой актив уже мог достигнуть максимумов текущего цикла", - рассказал ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко. "Отметка в 125 тысяч долларов за биткоин была психологической и ожидаемой. После этого следующей планкой станет 129-130 тысяч долларов уже в конце октября - в ноябре, с перспективой до 135 тысяч долларов уже к концу 2025 года", - считает начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев. Мягкая денежно-кредитная политика ФРС США способствует реализации основного сценария, при котором на исходе текущего года биткоин может закрепится в диапазоне 130-135 тысяч долларов, соглашается владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря. Однако при оптимистичном сценарии стоимость биткоина может достигнуть и 180 тысяч долларов, считает эксперт. "Текущая слабость биткоина — это не разгрузка на максимумах, хотя она и идет, крупные держатели продают биткоины, но еще не экстремально большими объемами. Я ожидаю возможного ретеста уровня 118 500 долларов, после чего — новую волну роста. С высокой вероятностью биткоин обновит максимум и к концу года способен выйти в район 135 тысяч и выше, особенно если золото приостановит рост и часть капитала вновь потечет в крипторынок", - считает Крайко. Среди факторов роста главной криптовалюты мира Соболев называет ситуацию в США. Высокий, несмотря на все действия текущей администрации, госдолг, который подбирается к новой отметке в 38 триллионов долларов; проинфляционные процессы (в частности, негативные ожидания по рынку труда), последовательное смягчение денежно-кредитной политики Федрезервом. "И наконец, шатдаун, который длится и не прибавляет оптимизма участникам рынка. Они начинают устремляться в защитные (золото) и альтернативные активы. Интерес обеспечен и опорой на фонды с активами в биткоинах", - сказал Соболев. Хотя в то же время сильное золото может забирать часть внимания у криптовалют на себя. "Сейчас на первом плане золото — оно пробило отметку 4000 долларов и показывает вертикальный рост, что исторически нередко совпадало с фазами охлаждения крипторынка. Во время сильных движений по золоту биткоин, как правило, находится либо в боковике, либо в коррекции", - поясняет Крайко.
https://1prime.ru/20251006/bitkoin-863194882.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562300_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6148da4b5a23ec56d5362470c550ee63.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, сша, binance, федрезерв, биткоин
Экономика, Финансы, США, Binance, Федрезерв, Биткоин
10:18 11.10.2025
 
Эксперты спрогнозировали, сколько будет стоить биткоин к концу года

Аналитик Соболев: стоимость биткоина к концу года может достичь $135 тысяч

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты с логотипами криптовалюты биткоин
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 октября - ПРАЙМ. Стоимость биткоина к концу года будет находиться в районе 135 тысяч долларов, а при удачном сценарии она может дойти и до 180 тысяч, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
На торгах крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance в воскресенье стоимость биткоина обновила исторический рекорд, поднявшись до 125,7 тысячи долларов. К концу рабочей недели цена находится у 121 тысячи долларов.
"Биткоин удерживается у текущих максимумов, торгуясь в диапазоне 120–125 тысяч долларов. При этом на рынке заметны продажи со стороны крупных и опытных участников — тех, кого условно можно назвать "смарт-деньги". Это совпадает с теорией цикличности биткоина, по которой актив уже мог достигнуть максимумов текущего цикла", - рассказал ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко.
"Отметка в 125 тысяч долларов за биткоин была психологической и ожидаемой. После этого следующей планкой станет 129-130 тысяч долларов уже в конце октября - в ноябре, с перспективой до 135 тысяч долларов уже к концу 2025 года", - считает начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.
Мягкая денежно-кредитная политика ФРС США способствует реализации основного сценария, при котором на исходе текущего года биткоин может закрепится в диапазоне 130-135 тысяч долларов, соглашается владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.
Однако при оптимистичном сценарии стоимость биткоина может достигнуть и 180 тысяч долларов, считает эксперт.
"Текущая слабость биткоина — это не разгрузка на максимумах, хотя она и идет, крупные держатели продают биткоины, но еще не экстремально большими объемами. Я ожидаю возможного ретеста уровня 118 500 долларов, после чего — новую волну роста. С высокой вероятностью биткоин обновит максимум и к концу года способен выйти в район 135 тысяч и выше, особенно если золото приостановит рост и часть капитала вновь потечет в крипторынок", - считает Крайко.
Среди факторов роста главной криптовалюты мира Соболев называет ситуацию в США. Высокий, несмотря на все действия текущей администрации, госдолг, который подбирается к новой отметке в 38 триллионов долларов; проинфляционные процессы (в частности, негативные ожидания по рынку труда), последовательное смягчение денежно-кредитной политики Федрезервом.
"И наконец, шатдаун, который длится и не прибавляет оптимизма участникам рынка. Они начинают устремляться в защитные (золото) и альтернативные активы. Интерес обеспечен и опорой на фонды с активами в биткоинах", - сказал Соболев.
Хотя в то же время сильное золото может забирать часть внимания у криптовалют на себя. "Сейчас на первом плане золото — оно пробило отметку 4000 долларов и показывает вертикальный рост, что исторически нередко совпадало с фазами охлаждения крипторынка. Во время сильных движений по золоту биткоин, как правило, находится либо в боковике, либо в коррекции", - поясняет Крайко.
Золото и биткоин - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Шатдаун в США давит на доллар и обновляет рекорды биткоина
6 октября, 08:54
 
ЭкономикаФинансыСШАBinanceФедрезервБиткоин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала