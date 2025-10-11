СМИ сообщили о тяжелых боях на афганско-пакистанской границе

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда, сообщает в субботу новостной портал Tolo news. "Местные источники сообщают о масштабных боестолкновениях между силами талибов и пакистанской армией вдоль линии Дюранда", - говорится в сообщении. По имеющимся данным, ожесточенные бои идут в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. Силы талибов атаковали пакистанские пограничные позиции с нескольких направлений. Сообщается, что пакистанские войска в некоторых районах покинули свои позиции и отступили. "Местные источники также подтвердили падение одного из пограничных постов пакистанской армии в уезде Бахрамча провинции Гельменд", - сообщает издание в своем Telegram-канале. Боестолкновения начались и в уезде Шорабак провинции Кандагар, отмечается в сообщении.
Военнослужащий правительственных войск Афганистана
Военнослужащий правительственных войск Афганистана. Архивное фото
© РИА Новости . Саналлах Саям
