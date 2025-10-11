https://1prime.ru/20251011/boi-863417721.html

СМИ сообщили о тяжелых боях на афганско-пакистанской границе

СМИ сообщили о тяжелых боях на афганско-пакистанской границе - 11.10.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о тяжелых боях на афганско-пакистанской границе

Тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда, сообщает в субботу новостной портал Tolo news. | 11.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-11T21:44+0300

2025-10-11T21:44+0300

2025-10-11T21:44+0300

общество

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863417436_0:0:3029:1703_1920x0_80_0_0_a1b20efff66d087863d3f42af161d832.jpg

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда, сообщает в субботу новостной портал Tolo news. "Местные источники сообщают о масштабных боестолкновениях между силами талибов и пакистанской армией вдоль линии Дюранда", - говорится в сообщении. По имеющимся данным, ожесточенные бои идут в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. Силы талибов атаковали пакистанские пограничные позиции с нескольких направлений. Сообщается, что пакистанские войска в некоторых районах покинули свои позиции и отступили. "Местные источники также подтвердили падение одного из пограничных постов пакистанской армии в уезде Бахрамча провинции Гельменд", - сообщает издание в своем Telegram-канале. Боестолкновения начались и в уезде Шорабак провинции Кандагар, отмечается в сообщении.

https://1prime.ru/20250926/afganistan-862807511.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика