Ким Чен Ын передал привет Путину

СЕУЛ, 11 окт - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл встречу с председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым, прибывшим в Пхеньян во главе российской делегации по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи, на которой передал теплый привет президенту РФ Владимиру Путину, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Как отмечает агентство, Ким Чен Ын "тепло встретил Дмитрия Медведева и имел с ним товарищескую и дружескую беседу". "Пользуясь случаем встречи с российскими друзьями в знаменательный момент, товарищ Ким Чен Ын попросил передать тёплый привет самому дорогому товарищу Владимиру Путину", - говорится в сообщении ЦТАК. В ходе беседы Ким Чен Ын приветствовал визит Медведева в Пхеньян, подчеркнув, что приезд делегации "Единой России" является выражением твёрдой поддержки и солидарности со стороны российской партии и народа в отношении "справедливого и великого дела Трудовой партии Кореи и народа КНДР". По его словам, встреча станет "знаменательным моментом для дальнейшего расширения и развития корейско-российских отношений в мощное, всестороннее стратегическое партнёрство и союзнические отношения". Лидер КНДР отметил важную роль правящих партий двух стран в укреплении политического сотрудничества и создании благоприятной атмосферы для дальнейшего развития двусторонних связей. Он выразил надежду на "укрепление содействия и продолжение тесных многосторонних контактов и обменов между партиями ради защиты государственных интересов и во благо народов двух стран". Дмитрий Медведев заявил, что рад посетить Пхеньян по случаю юбилея Трудовой партии Кореи, назвав это событие "важной вехой в истории корейского народа". Он также подчеркнул, что мужество и самоотверженность корейских военнослужащих, участвовавших в освобождении районов Курской области, "свидетельствуют о прочности братских уз между двумя странами и несокрушимости союзнических отношений, завязанных кровью". Глава "Единой России" выразил готовность "активно содействовать дальнейшему укреплению взаимодействия между партиями и странами". Согласно сообщению агентства, стороны обсудили перспективы активизации контактов и сотрудничества между Трудовой партией Кореи и партией "Единая Россия", обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. В завершение встречи Ким Чен Ын вновь передал пожелания руководству России. "Товарищ Ким Чен Ын попросил передать тёплый привет уважаемому президенту РФ товарищу Владимиру Владимировичу Путину, руководству и членам партии "Единая Россия", братскому российскому народу и пожелал руководству партии ещё больших успехов в работе по защите суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности государства, построению сильной России", - пишет ЦТАК. После переговоров Ким Чен Ын устроил обед в честь Дмитрия Медведева и сопровождающих членов российской делегации.

