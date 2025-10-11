Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Винодел рассказала, как выбрать вино в магазине - 11.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251011/enolog-863401263.html
Винодел рассказала, как выбрать вино в магазине
Винодел рассказала, как выбрать вино в магазине - 11.10.2025, ПРАЙМ
Винодел рассказала, как выбрать вино в магазине
Выбирая вино в магазине, необходимо учитывать сорт винограда, регион производства и год урожая, рассказала РИА Новости главный энолог винодельни "Скалистый... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T06:46+0300
2025-10-11T07:21+0300
бизнес
экономика
краснодарский край
simple group
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863401263.jpg?1760156492
ГЕЛЕНДЖИК, 11 окт - ПРАЙМ. Выбирая вино в магазине, необходимо учитывать сорт винограда, регион производства и год урожая, рассказала РИА Новости главный энолог винодельни "Скалистый Берег" Ирина Яковенко. "Я всегда обращаю внимание, в первую очередь, на сорт винограда, потому что когда есть цель купить вино для какого-то случая или блюда - здесь уже есть задумка, в каком стиле должно быть вино. Соответственно, смотрю на сорт. Смотрю на регион, потому что каждый регион дает свой стиль вина, как правило", - рассказала она. "Тогда, во вторую очередь, это год урожая, потому что хочется либо посвежее, либо постарше вино. Дальше на контрэтикетке обязательно читаю информацию, либо если нет на контрэтикетке, то в интернете выдержку в бочке, потому что тоже есть предпочтение", - добавила она. Яковенко напомнила, что каждый сорт имеет свои определенные характеристики. При этом сорт вина можно заменить на другой похожий. Например, вместо совиньон блан можно выбрать семильон, так как они наиболее схожи по стилю. "Скалистый берег" - винодельня, расположенная в Краснодарском крае, с общей площадью виноградников 120 гектаров. Производство является участником проекта "Большое русское вино" и партером крупнейшего дистрибьютора алкоголя Simple Group.
краснодарский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, краснодарский край, simple group
Бизнес, Экономика, Краснодарский край, Simple Group
06:46 11.10.2025 (обновлено: 07:21 11.10.2025)
 
Винодел рассказала, как выбрать вино в магазине

Винодел Яковенко: выбирая вино в магазине, необходимо учитывать сорт винограда

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГЕЛЕНДЖИК, 11 окт - ПРАЙМ. Выбирая вино в магазине, необходимо учитывать сорт винограда, регион производства и год урожая, рассказала РИА Новости главный энолог винодельни "Скалистый Берег" Ирина Яковенко.
"Я всегда обращаю внимание, в первую очередь, на сорт винограда, потому что когда есть цель купить вино для какого-то случая или блюда - здесь уже есть задумка, в каком стиле должно быть вино. Соответственно, смотрю на сорт. Смотрю на регион, потому что каждый регион дает свой стиль вина, как правило", - рассказала она.
"Тогда, во вторую очередь, это год урожая, потому что хочется либо посвежее, либо постарше вино. Дальше на контрэтикетке обязательно читаю информацию, либо если нет на контрэтикетке, то в интернете выдержку в бочке, потому что тоже есть предпочтение", - добавила она.
Яковенко напомнила, что каждый сорт имеет свои определенные характеристики. При этом сорт вина можно заменить на другой похожий. Например, вместо совиньон блан можно выбрать семильон, так как они наиболее схожи по стилю.
"Скалистый берег" - винодельня, расположенная в Краснодарском крае, с общей площадью виноградников 120 гектаров. Производство является участником проекта "Большое русское вино" и партером крупнейшего дистрибьютора алкоголя Simple Group.
 
ЭкономикаБизнесКраснодарский крайSimple Group
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала