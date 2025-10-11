https://1prime.ru/20251011/enolog-863401263.html
Винодел рассказала, как выбрать вино в магазине
Винодел рассказала, как выбрать вино в магазине
ГЕЛЕНДЖИК, 11 окт - ПРАЙМ. Выбирая вино в магазине, необходимо учитывать сорт винограда, регион производства и год урожая, рассказала РИА Новости главный энолог винодельни "Скалистый Берег" Ирина Яковенко. "Я всегда обращаю внимание, в первую очередь, на сорт винограда, потому что когда есть цель купить вино для какого-то случая или блюда - здесь уже есть задумка, в каком стиле должно быть вино. Соответственно, смотрю на сорт. Смотрю на регион, потому что каждый регион дает свой стиль вина, как правило", - рассказала она. "Тогда, во вторую очередь, это год урожая, потому что хочется либо посвежее, либо постарше вино. Дальше на контрэтикетке обязательно читаю информацию, либо если нет на контрэтикетке, то в интернете выдержку в бочке, потому что тоже есть предпочтение", - добавила она. Яковенко напомнила, что каждый сорт имеет свои определенные характеристики. При этом сорт вина можно заменить на другой похожий. Например, вместо совиньон блан можно выбрать семильон, так как они наиболее схожи по стилю. "Скалистый берег" - винодельня, расположенная в Краснодарском крае, с общей площадью виноградников 120 гектаров. Производство является участником проекта "Большое русское вино" и партером крупнейшего дистрибьютора алкоголя Simple Group.
