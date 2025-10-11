https://1prime.ru/20251011/es-863399468.html

Раскрыта цель агрессии Евросоюза в отношении России

Раскрыта цель агрессии Евросоюза в отношении России

МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Европейские лидеры регулярно выступают с агрессивными призывами в отношении России ради укрепления своих властных позиций в ЕС, такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Европейские лидеры и Брюссель заявляют об агрессии России и необходимости дать ей решительный отпор, потому что кризис — хороший способ централизовать власть в Евросоюзе. Это, например, одна из причин, почему (глава ЕК Урсула. — Прим. ред.) фон дер Ляйен сейчас конфликтует с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Немцы хотят играть более значительную роль в Европе, что подрывает позиции руководства ЕС", — подчеркнул эксперт.В четверг фон дер Ляйен охарактеризовала случаи с беспилотниками, замеченными в воздушном пространстве европейских стран, как "часть гибридной войны", при этом до сих пор не представлено ни одного доказательства причастности к этим инцидентам России. Ранее европейские СМИ сообщали о появлении дронов вблизи аэропортов. В частности, появление беспилотников было зафиксировано в Дании, Норвегии и ФРГ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Европе много политиков, которые склонны обвинять Москву во всех бедах без каких-либо оснований.

