В Эстонии перекрыли автодорогу, частично проходящую через Россию - 11.10.2025
В Эстонии перекрыли автодорогу, частично проходящую через Россию
В Эстонии перекрыли автодорогу, частично проходящую через Россию - 11.10.2025, ПРАЙМ
В Эстонии перекрыли автодорогу, частично проходящую через Россию
Эстонские пограничники перекрыли автомобильную дорогу, местами проходящую через "Саатсеский сапог" — часть Псковской области — на фоне якобы российской... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T09:51+0300
2025-10-11T09:51+0300
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Эстонские пограничники перекрыли автомобильную дорогу, местами проходящую через "Саатсеский сапог" — часть Псковской области — на фоне якобы российской активности, сообщает телерадиокомпания ERR. "Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) перекрыл эстонскую дорогу, которая проходит через российскую территорию", — говорится в публикации на сайте ERR.По словам руководителя оперативного отдела Южной префектуры Эстонии Кюнтера Педоска, которые приводит ERR, причиной перекрытия якобы послужила российская активность. Ранее телерадиокомпания сообщала, что Эстония планирует начать в 2026 году и завершить к 2028 году строительство объездной дороги вокруг "Саатсеского сапога". В мае 2024 года ERR сообщала, что власти Эстонии планируют потратить около 7 миллионов евро на возведение пограничного ограждения вокруг "Саатсеского сапога". Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна приняла решение застроить участки земли, которые ранее планировала обменять с Россией. Он добавил, что власти Эстонии приняли решение построить новую объездную дорогу вокруг "Саатсеского сапога". Компания ERR сообщала, что Эстония ранее при строительстве границ принимала во внимание возможный обмен территориями с РФ и выделила для этого участок протяженностью в 4 километра. Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Эстонские пограничники перекрыли автомобильную дорогу, местами проходящую через "Саатсеский сапог" — часть Псковской области — на фоне якобы российской активности, сообщает телерадиокомпания ERR.

"Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) перекрыл эстонскую дорогу, которая проходит через российскую территорию", — говорится в публикации на сайте ERR.

По словам руководителя оперативного отдела Южной префектуры Эстонии Кюнтера Педоска, которые приводит ERR, причиной перекрытия якобы послужила российская активность.
Ранее телерадиокомпания сообщала, что Эстония планирует начать в 2026 году и завершить к 2028 году строительство объездной дороги вокруг "Саатсеского сапога". В мае 2024 года ERR сообщала, что власти Эстонии планируют потратить около 7 миллионов евро на возведение пограничного ограждения вокруг "Саатсеского сапога".
Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна приняла решение застроить участки земли, которые ранее планировала обменять с Россией. Он добавил, что власти Эстонии приняли решение построить новую объездную дорогу вокруг "Саатсеского сапога". Компания ERR сообщала, что Эстония ранее при строительстве границ принимала во внимание возможный обмен территориями с РФ и выделила для этого участок протяженностью в 4 километра.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.
 
