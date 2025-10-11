https://1prime.ru/20251011/estoniya-863405075.html

В Эстонии перекрыли автодорогу, частично проходящую через Россию

В Эстонии перекрыли автодорогу, частично проходящую через Россию - 11.10.2025, ПРАЙМ

В Эстонии перекрыли автодорогу, частично проходящую через Россию

Эстонские пограничники перекрыли автомобильную дорогу, местами проходящую через "Саатсеский сапог" — часть Псковской области — на фоне якобы российской... | 11.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-11T09:51+0300

2025-10-11T09:51+0300

2025-10-11T09:51+0300

россия

эстония

псковская область

рф

мвд

мид

в мире

транспорт

автомобильный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859714633_0:1048:1393:1832_1920x0_80_0_0_05148764fee3220fa7c3971eb95e55b1.jpg

МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Эстонские пограничники перекрыли автомобильную дорогу, местами проходящую через "Саатсеский сапог" — часть Псковской области — на фоне якобы российской активности, сообщает телерадиокомпания ERR. "Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) перекрыл эстонскую дорогу, которая проходит через российскую территорию", — говорится в публикации на сайте ERR.По словам руководителя оперативного отдела Южной префектуры Эстонии Кюнтера Педоска, которые приводит ERR, причиной перекрытия якобы послужила российская активность. Ранее телерадиокомпания сообщала, что Эстония планирует начать в 2026 году и завершить к 2028 году строительство объездной дороги вокруг "Саатсеского сапога". В мае 2024 года ERR сообщала, что власти Эстонии планируют потратить около 7 миллионов евро на возведение пограничного ограждения вокруг "Саатсеского сапога". Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна приняла решение застроить участки земли, которые ранее планировала обменять с Россией. Он добавил, что власти Эстонии приняли решение построить новую объездную дорогу вокруг "Саатсеского сапога". Компания ERR сообщала, что Эстония ранее при строительстве границ принимала во внимание возможный обмен территориями с РФ и выделила для этого участок протяженностью в 4 километра. Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.

эстония

псковская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эстония, псковская область, рф, мвд, мид, в мире, транспорт, автомобильный транспорт