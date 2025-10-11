https://1prime.ru/20251011/gladkov-863416401.html

Белгородский губернатор предупредил о веерных отключениях электроэнергии

Белгородский губернатор предупредил о веерных отключениях электроэнергии - 11.10.2025, ПРАЙМ

Белгородский губернатор предупредил о веерных отключениях электроэнергии

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ. | 11.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-11T20:48+0300

2025-10-11T20:48+0300

2025-10-11T20:48+0300

белгород

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850187395_0:80:3088:1817_1920x0_80_0_0_071b0fa364e335d8135e0902a5b20da5.jpg

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ. "Уважаемые жители области! После последнего вражеского обстрела возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале. Ранее в субботу вечером Гладков сообщал, что система ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом, информации о пострадавших не было.

https://1prime.ru/20251005/rossiya-863188760.html

белгород

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белгород, всу