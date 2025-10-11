https://1prime.ru/20251011/gladkov-863416401.html
Белгородский губернатор предупредил о веерных отключениях электроэнергии
2025-10-11T20:48+0300
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ. "Уважаемые жители области! После последнего вражеского обстрела возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале. Ранее в субботу вечером Гладков сообщал, что система ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом, информации о пострадавших не было.
