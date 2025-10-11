Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белгородский губернатор предупредил о веерных отключениях электроэнергии - 11.10.2025, ПРАЙМ
Белгородский губернатор предупредил о веерных отключениях электроэнергии
Белгородский губернатор предупредил о веерных отключениях электроэнергии - 11.10.2025, ПРАЙМ
Белгородский губернатор предупредил о веерных отключениях электроэнергии
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ. | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T20:48+0300
2025-10-11T20:48+0300
белгород
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850187395_0:80:3088:1817_1920x0_80_0_0_071b0fa364e335d8135e0902a5b20da5.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ. "Уважаемые жители области! После последнего вражеского обстрела возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале. Ранее в субботу вечером Гладков сообщал, что система ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом, информации о пострадавших не было.
белгород
белгород, всу
БЕЛГОРОД, ВСУ
20:48 11.10.2025
 
Белгородский губернатор предупредил о веерных отключениях электроэнергии

Гладков предупредил о возможных веерных отключениях электричества после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ.
"Уважаемые жители области! После последнего вражеского обстрела возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале.
Ранее в субботу вечером Гладков сообщал, что система ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом, информации о пострадавших не было.
БЕЛГОРОДВСУ
 
 
Заголовок открываемого материала