Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили создать единую социальную "Карту многодетности" - 11.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251011/gosduma-863399094.html
В Госдуме предложили создать единую социальную "Карту многодетности"
В Госдуме предложили создать единую социальную "Карту многодетности" - 11.10.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили создать единую социальную "Карту многодетности"
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" направили обращение главе Минфина Антону Силуанову с предложением создать единую социальную "Карту | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T01:18+0300
2025-10-11T01:18+0300
бизнес
россия
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863399094.jpg?1760134702
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" направили обращение главе Минфина Антону Силуанову с предложением создать единую социальную "Карту многодетности" с расширенным кешбэком и скидками для многодетных семей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность разработки и внедрения специальной программы "Карта многодетности" с расширенным кешбэком", - сказано в обращении. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что отличительной особенностью этой карты должно стать её распространение на сетевой ритейл, а также на широкий спектр образовательных и юридических услуг. Он отметил, что существующие меры социальной поддержки обычно предоставляются на основе заявления родителей, а это мешает созданию комплексной системы повышения уровня жизни многодетных семей. Действующие льготные программы, по словам политика, не предусматривают оперативного, простого и универсального механизма предоставления скидок многодетным в момент приобретения товаров и услуг. "Партия "Справедливая Россия" предлагает создать такой механизм. Предлагаем сделать так, чтобы владельцы карты смогли получать скидку до 50% прямо в момент оплаты, и чтоб государство потом компенсировало эти средства поставщику услуг из федерального бюджета", – рассказал Миронов. Кроме того, лидер партии считает, что в программе "Карта многодетности" должно участвовать как можно большее различных компаний, а стимулировать их нужно за счёт предоставления налоговых льгот, например, снизив НДС или налог на прибыль на сумму предоставленной скидки. "Такая социальная помощь станет стимулом для малого и среднего предпринимательства, который работает в сфере образовательных, туристических и юридических услуг. Это перенаправит платёжеспособный спрос туда, где он действительно улучшает качество жизни. Многодетные семьи — опора нации. Им нужна не формальная поддержка, а реальная возможность развивать своих детей без постоянного стресса из-за нехватки денег", - сказала Лантратова РИА Новости.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ, Экономика
01:18 11.10.2025
 
В Госдуме предложили создать единую социальную "Карту многодетности"

В Госдуме предложили создать социальную «Карту многодетности»

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" направили обращение главе Минфина Антону Силуанову с предложением создать единую социальную "Карту многодетности" с расширенным кешбэком и скидками для многодетных семей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность разработки и внедрения специальной программы "Карта многодетности" с расширенным кешбэком", - сказано в обращении.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что отличительной особенностью этой карты должно стать её распространение на сетевой ритейл, а также на широкий спектр образовательных и юридических услуг.
Он отметил, что существующие меры социальной поддержки обычно предоставляются на основе заявления родителей, а это мешает созданию комплексной системы повышения уровня жизни многодетных семей. Действующие льготные программы, по словам политика, не предусматривают оперативного, простого и универсального механизма предоставления скидок многодетным в момент приобретения товаров и услуг.
"Партия "Справедливая Россия" предлагает создать такой механизм. Предлагаем сделать так, чтобы владельцы карты смогли получать скидку до 50% прямо в момент оплаты, и чтоб государство потом компенсировало эти средства поставщику услуг из федерального бюджета", – рассказал Миронов.
Кроме того, лидер партии считает, что в программе "Карта многодетности" должно участвовать как можно большее различных компаний, а стимулировать их нужно за счёт предоставления налоговых льгот, например, снизив НДС или налог на прибыль на сумму предоставленной скидки.
"Такая социальная помощь станет стимулом для малого и среднего предпринимательства, который работает в сфере образовательных, туристических и юридических услуг. Это перенаправит платёжеспособный спрос туда, где он действительно улучшает качество жизни. Многодетные семьи — опора нации. Им нужна не формальная поддержка, а реальная возможность развивать своих детей без постоянного стресса из-за нехватки денег", - сказала Лантратова РИА Новости.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала