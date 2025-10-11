В Госдуме предложили создать единую социальную "Карту многодетности"

https://1prime.ru/20251011/gosduma-863399094.html

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" направили обращение главе Минфина Антону Силуанову с предложением создать единую социальную "Карту многодетности" с расширенным кешбэком и скидками для многодетных семей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность разработки и внедрения специальной программы "Карта многодетности" с расширенным кешбэком", - сказано в обращении. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что отличительной особенностью этой карты должно стать её распространение на сетевой ритейл, а также на широкий спектр образовательных и юридических услуг. Он отметил, что существующие меры социальной поддержки обычно предоставляются на основе заявления родителей, а это мешает созданию комплексной системы повышения уровня жизни многодетных семей. Действующие льготные программы, по словам политика, не предусматривают оперативного, простого и универсального механизма предоставления скидок многодетным в момент приобретения товаров и услуг. "Партия "Справедливая Россия" предлагает создать такой механизм. Предлагаем сделать так, чтобы владельцы карты смогли получать скидку до 50% прямо в момент оплаты, и чтоб государство потом компенсировало эти средства поставщику услуг из федерального бюджета", – рассказал Миронов. Кроме того, лидер партии считает, что в программе "Карта многодетности" должно участвовать как можно большее различных компаний, а стимулировать их нужно за счёт предоставления налоговых льгот, например, снизив НДС или налог на прибыль на сумму предоставленной скидки. "Такая социальная помощь станет стимулом для малого и среднего предпринимательства, который работает в сфере образовательных, туристических и юридических услуг. Это перенаправит платёжеспособный спрос туда, где он действительно улучшает качество жизни. Многодетные семьи — опора нации. Им нужна не формальная поддержка, а реальная возможность развивать своих детей без постоянного стресса из-за нехватки денег", - сказала Лантратова РИА Новости.

