В Госдуме рассказали о льготах для матерей-героинь
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. В России с 1 января 2026 года может вступить в силу закон, согласно которому женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", будут полностью освобождены от оплаты услуг ЖКХ и смогут получить бесплатный земельный участок, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Как отметила парламентарий, к матерям-героиням относятся те женщины, которые не только родили, но и воспитали 10 и более детей. Она подчеркнула, что учитываются как собственные дети, так и усыновленные. Кроме того, по ее словам, для получения звания "Мать-героиня" оценивается также, какими гражданами выросли ее дети. Буцкая добавила, что в настоящее время для матерей-героинь уже действует ряд льгот: получение скидки на услуги ЖКХ до 30% и выше, бесплатные лекарства и проезд в общественном транспорте, бесплатный отдых в санатории один раз в год, приоритетное право на получение земельных участков и на льготные кредиты с господдержкой. Также ее дети имеют приоритет при поступлении в детские сады. "Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы и ранее был принят в первом чтении. По мерам социальной поддержки матери-героини будут приравнены к Героями труда и Героям России. Данные изменения должны вступить в силу совсем скоро - 1 января 2026 года. После расширения соцподдержки такие мамы смогут претендовать на бесплатное обслуживание, например, в лечебно-профилактических учреждениях, на госпитализацию и лечение в стационарах. Они смогут получать рецептурные лекарства бесплатно, бесплатный отдых в санатории один раз в год. Но, кроме того, их могут полностью освободить от оплаты услуг ЖКХ. Также отдельные льготы будут касаться улучшения жилищных условий: они смогут получить бесплатный земельный участок и право на первоочередное предоставление стройматериалов", - сказала Буцкая. Кроме того, законопроектом предусматривается, что женщине, удостоенной звания "Мать-героиня", будет предоставлено право на получение бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Документом также предусматривается предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 72 403,79 рубля с последующей ежегодной индексацией. Предполагается, что женщина сможет выбрать между получением льгот в натуральной форме или выплатой, сохранив при этом часть льгот, подчеркнула Буцкая. Она добавила, что по данным Минтруда России, с 2022 года звание "Мать-героиня" получили уже около 120 женщин, а в 2025 году его планируют присвоить еще 18. Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ третьего июля. Документом предусматривается, что назначение выплат будет осуществляться Социальным фондом РФ на основании имеющихся сведений или данных, поступивших от региональных властей. Согласно проекту, субъекты РФ смогут устанавливать дополнительные меры поддержки для матерей-героинь за счет региональных бюджетов.
Заголовок открываемого материала