https://1prime.ru/20251011/gosduma-863400394.html

В Госдуме предложили ввести стипендию в размере МРОТ для отцов-студентов

В Госдуме предложили ввести стипендию в размере МРОТ для отцов-студентов - 11.10.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести стипендию в размере МРОТ для отцов-студентов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением рассмотреть возможность введения на федеральном... | 11.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-11T05:01+0300

2025-10-11T05:01+0300

2025-10-11T05:31+0300

экономика

россия

общество

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863400394.jpg?1760149897

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением рассмотреть возможность введения на федеральном уровне стипендии в размере МРОТ для отцов, получающих высшее, второе высшее или среднее специальное образование по очной форме обучения, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаю рассмотреть возможность установления на федеральном уровне специальной стипендии для отцов, получающих высшее, второе высшее или среднее специальное образование по очной форме обучения, в случае рождения у них ребёнка. Размер такой стипендии предлагается установить в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), действующего на момент назначения выплаты", - сказано в документе. Согласно инициативе, размер стипендии будет подлежать ежегодной индексации вместе с установлением величины федерального МРОТ, а выплата должна производиться ежемесячно на весь период обучения отца по очной форме, но не менее чем до достижения ребёнком возраста трёх лет. "Реализация инициативы позволит создать условия для совмещения отцовства и получения образования. Молодые отцы, продолжая обучение, будут иметь стабильный дополнительный доход, что снизит финансовую нагрузку на семью и позволит им полноценно участвовать в жизни и воспитании ребёнка", - считает вице-спикер Госдумы. Он отметил, что это шаг к повышению социальной ответственности и статуса отца. "Инициатива будет способствовать укреплению института семьи, поощряя активную роль отца с момента рождения ребёнка, что полностью соответствует целям государственной демографической политики. Также мера снизит социальные и экономические барьеры, мешающие молодым семьям заводить детей в период получения профессионального образования. А обеспечение непрерывности образования молодых отцов позволит им успешно завершить обучение и стать высококвалифицированными специалистами", - добавил Чернышов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , госдума