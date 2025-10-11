https://1prime.ru/20251011/gruppy-863400675.html

"Биннофарм Групп" увеличила продажи препаратов в Монголии

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" увеличила продажи препаратов в Монголии за 8 месяцев 2025 года на 78% в годовом выражении, до 0,8 миллиона долларов, основой для этого стало расширение портфеля, рассказали РИА Новости в компании. "Международная фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" по итогам 8 месяцев 2025 года продемонстрировала рост продаж на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув объема в 0,8 миллиона долларов. Основой для рывка стало расширение портфеля зарегистрированных препаратов", - говорится в сообщении. "Рост "Биннофарм Групп" происходит на фоне стабильного развития всего фармацевтического рынка Монголии, объем которого в 2025 году составил 163 миллиона долларов. С начала 2025 года рынок показал положительную динамику, увеличившись на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавляется там. Отмечается, что ключевым фактором успеха стала активная работа по регистрации и выводу на рынок новых препаратов. "На сегодняшний день в Монголии зарегистрировано 21 регистрационное удостоверение (РУ) "Биннофарм Групп", представленных 15 брендами, из которых 7 были зарегистрированы с начала 2025 года", - добавили там. По словам генерального директора "Биннофарм Групп" Рустема Муратова, компания видит высокий потенциал дальнейшего расширения нашего присутствия на рынке Монголии. "С начала года мы увеличили объемы поставок и укрепили наши партнерские отношения. Это позволяет нам прогнозировать завершение 2025 года с показателем общего объема продаж около 1,5 миллиона долларов", - заключил он. Продукция "Биннофарм Групп" доступна в 15 странах, ассортимент насчитывает свыше 480 видов препаратов. Для усиления позиций компания развивает региональные представительства в странах СНГ, Китае и Вьетнаме.

