На Украине задержали женщину с миллионом долларов - 11.10.2025, ПРАЙМ
На Украине задержали женщину с миллионом долларов
в мире
сша
украина
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. На украинско-румынской границе сотрудники Госпогранслужбы задержали женщину, пытавшуюся незаконно вывезти крупную сумму наличных — почти миллион долларов США, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале."В пункте пропуска "Порубное" пограничники обнаружили 970 тысяч долларов США, спрятанных под капотом Mercedes E 55 AMG", — уточняется в сообщении.Нарушительницей оказалась гражданка Украины 1990 года рождения. Она пыталась вывезти деньги, не задекларировав их при прохождении контроля. Чтобы скрыть наличность, в моторном отсеке автомобиля был оборудован тайник, где находились 38 пакетов и 7 свертков с купюрами.Все средства были изъяты, против женщины возбуждено уголовное дело.
сша
украина
20:20 11.10.2025
 
На Украине задержали женщину с миллионом долларов

МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. На украинско-румынской границе сотрудники Госпогранслужбы задержали женщину, пытавшуюся незаконно вывезти крупную сумму наличных — почти миллион долларов США, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
"В пункте пропуска "Порубное" пограничники обнаружили 970 тысяч долларов США, спрятанных под капотом Mercedes E 55 AMG", — уточняется в сообщении.
Нарушительницей оказалась гражданка Украины 1990 года рождения. Она пыталась вывезти деньги, не задекларировав их при прохождении контроля. Чтобы скрыть наличность, в моторном отсеке автомобиля был оборудован тайник, где находились 38 пакетов и 7 свертков с купюрами.
Все средства были изъяты, против женщины возбуждено уголовное дело.
