На Украине задержали женщину с миллионом долларов
На Украине задержали женщину с миллионом долларов - 11.10.2025, ПРАЙМ
На Украине задержали женщину с миллионом долларов
На украинско-румынской границе сотрудники Госпогранслужбы задержали женщину, пытавшуюся незаконно вывезти крупную сумму наличных — почти миллион долларов США,... | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T20:20+0300
2025-10-11T20:20+0300
2025-10-11T20:20+0300
в мире
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861738919_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_08e7abb23c7746809ef3f5304fc4de63.jpg
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. На украинско-румынской границе сотрудники Госпогранслужбы задержали женщину, пытавшуюся незаконно вывезти крупную сумму наличных — почти миллион долларов США, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале."В пункте пропуска "Порубное" пограничники обнаружили 970 тысяч долларов США, спрятанных под капотом Mercedes E 55 AMG", — уточняется в сообщении.Нарушительницей оказалась гражданка Украины 1990 года рождения. Она пыталась вывезти деньги, не задекларировав их при прохождении контроля. Чтобы скрыть наличность, в моторном отсеке автомобиля был оборудован тайник, где находились 38 пакетов и 7 свертков с купюрами.Все средства были изъяты, против женщины возбуждено уголовное дело.
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861738919_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d89285efaa620aca3fcfd353f4211a59.jpg
в мире, сша, украина
На Украине задержали женщину с миллионом долларов
