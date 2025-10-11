https://1prime.ru/20251011/intsident-863416544.html

На Украине задержали женщину с миллионом долларов

МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. На украинско-румынской границе сотрудники Госпогранслужбы задержали женщину, пытавшуюся незаконно вывезти крупную сумму наличных — почти миллион долларов США, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале."В пункте пропуска "Порубное" пограничники обнаружили 970 тысяч долларов США, спрятанных под капотом Mercedes E 55 AMG", — уточняется в сообщении.Нарушительницей оказалась гражданка Украины 1990 года рождения. Она пыталась вывезти деньги, не задекларировав их при прохождении контроля. Чтобы скрыть наличность, в моторном отсеке автомобиля был оборудован тайник, где находились 38 пакетов и 7 свертков с купюрами.Все средства были изъяты, против женщины возбуждено уголовное дело.

