Лауреат Нобелевской премии по экономике поможет движению Карапетяна
Лауреат Нобелевской премии по экономике Аджемоглу поможет движению "По-нашему" в Армении
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПлакат с надписью "Свободу Самвелу Карапетяну" во время акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании "Ташир Групп"
Плакат с надписью "Свободу Самвелу Карапетяну" во время акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании "Ташир Групп" . Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 окт - ПРАЙМ. Лауреат Нобелевской премии по экономике Дарон Аджемоглу поможет движению "По-нашему", возглавляемому находящимся в Армении под арестом бизнесменом Самвелом Карапетяном, в разработке программы экономического развития республики, сообщает координационный совет движения.
Аджемоглу - турецко-американский экономист армянского происхождения. Он является профессором Массачусетского технологического института, членом программы экономического роста Канадского института перспективных исследований, Американской академии искусств и наук, Национальной академии наук США, Турецкой академии наук. В 2024 году Аджемоглу совместно с Саймоном Джонсоном и Джеймсом А. Робинсоном была присуждена Нобелевская премия по экономике "за исследование того, как институты формируются и влияют на процветание". Область его исследований – макроэкономика, политическая экономия, экономика труда, экономика развития, экономическая теория.
"Сегодня лауреат Нобелевской премии 2024 года Дарон Аджемоглу выступил с видеообращением в качестве эксперта и специального докладчика на первом отчетном собрании народного движения "По-нашему". Господин Аджемоглу в качестве советника и эксперта примет участие в работе над программой экономического развития Армении, разрабатываемой движением", - говорится в сообщении.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская