В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенниках в Telegram и WhatsApp

СИРИУС, 11 окт - ПРАЙМ. Злоумышленники якобы от лица бывших коллег по работе связываются с пользователями в Telegram, а в дальнейшем просят перейти в WhatsApp, включив демонстрацию экрана, чтобы выманить конфиденциальные данные жертв, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на полях форума Finopolis. Он отметил, что изначально жертву добавляют в группу в Telegram якобы с ее бывшими коллегами по работе и фейковым руководителем. Далее от лица "бывшего начальника" в мессенджере приходит сообщение, например, "поступило распоряжение, необходимо заполнить анкету", также прикладывается ссылка - якобы на анкету. При переходе по ссылке жертву направляют на фишинговый сайт, мимикрирующий под важный информационный сервис. Далее жертве снова приходит сообщение в мессенджере о том, что учетная запись подвергается кибератаке и необходима помощь со стороны службы поддержки портала. После жертве сообщают, что в ближайшее время поступит звонок. Телефонный мошенник сообщает, что он сотрудник портала и будет оказывать помощь. "Далее мошенник пытается получить доступ к аккаунту в важном сервисе и просит перейти в WhatsApp. В этом мессенджере есть функция демонстрации экрана. Мошенник звонит в WhatsApp, просит включить демонстрацию экрана с телефона и зайти в тот самый сервис. Во время демонстрации экрана мошенник видит весь экран жертвы и в, том числе, ее конфиденциальные данные", - пояснил Иванов. Для защиты своих данных специалисты "Лаборатории Касперского" рекомендуют постоянно повышать цифровую грамотность и критически относиться к любым внезапным сообщениям, даже если они выглядят убедительно. Не рекомендуется переходить по ссылкам или скачивать файлы из сомнительных переписок. Не стоит также сообщать посторонним конфиденциальные данные, в том числе коды из смс и push-уведомлений.

