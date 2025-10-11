https://1prime.ru/20251011/kaspiy-863403544.html

Бердымухамедов призвал страны СНГ к совместному созданию хаба на Каспии

Необходимо полноценное участие стран СНГ в формировании логистического хаба на Каспии, заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. | 11.10.2025, ПРАЙМ

АШХАБАД, 11 окт – ПРАЙМ. Необходимо полноценное участие стран СНГ в формировании логистического хаба на Каспии, заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. "Туркменистан уделяет особое место значимости Центральной Азии и Каспийского региона как важнейших логистических центров и связующего пространства в Евразии. Убеждён, что его эффективное использование отвечает экономическим, торговым, инвестиционным, логистическим интересам и потребностям всех стран СНГ… Необходимо полноценное участие стран Содружества в формировании каспийского логистического хаба, утверждение и упрочение своих позиций в этом проекте на взаимовыгодной и согласованной основе", – приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан" слова Бердымухамедова, которые он произнес в ходе выступления на заседании Совета глав государств СНГ. Он подчеркнул, что Туркмения готова содействовать этой цели, предметно обсуждать с партнёрами возможности использования своей портовой инфраструктуры на Каспийском море в общих интересах. Бердымухамедов также напомнил, что в августе в Туркмении прошла третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Там было отмечено, что транзитно-логистический потенциал Каспия приобретает глобальное измерение. "Именно через Каспийский регион будут проходить главные магистрали евразийского сообщения по вертикали и горизонтали, из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу и на Ближний Восток, из России на Юг, в Иран, Индию, страны Залива", – заключил туркменский лидер.

