Бердымухамедов призвал страны СНГ к совместному созданию хаба на Каспии
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Архивное фото
АШХАБАД, 11 окт – ПРАЙМ. Необходимо полноценное участие стран СНГ в формировании логистического хаба на Каспии, заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.
"Туркменистан уделяет особое место значимости Центральной Азии и Каспийского региона как важнейших логистических центров и связующего пространства в Евразии. Убеждён, что его эффективное использование отвечает экономическим, торговым, инвестиционным, логистическим интересам и потребностям всех стран СНГ… Необходимо полноценное участие стран Содружества в формировании каспийского логистического хаба, утверждение и упрочение своих позиций в этом проекте на взаимовыгодной и согласованной основе", – приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан" слова Бердымухамедова, которые он произнес в ходе выступления на заседании Совета глав государств СНГ.
Он подчеркнул, что Туркмения готова содействовать этой цели, предметно обсуждать с партнёрами возможности использования своей портовой инфраструктуры на Каспийском море в общих интересах.
Бердымухамедов также напомнил, что в августе в Туркмении прошла третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Там было отмечено, что транзитно-логистический потенциал Каспия приобретает глобальное измерение.
"Именно через Каспийский регион будут проходить главные магистрали евразийского сообщения по вертикали и горизонтали, из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу и на Ближний Восток, из России на Юг, в Иран, Индию, страны Залива", – заключил туркменский лидер.