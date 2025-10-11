Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу из-за отключений света - 11.10.2025
Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу из-за отключений света
Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу из-за отключений света - 11.10.2025, ПРАЙМ
Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу из-за отключений света
Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание к отключением электроэнергии, сообщило украинское издание "Страна.ua". | 11.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-11T11:03+0300
2025-10-11T11:03+0300
киев
украина
виталий кличко
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76817/88/768178858_0:136:1500:980_1920x0_80_0_0_e05c4f5fb92ede3bdc957cb5ca841e13.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание к отключением электроэнергии, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Киеве жители Софиевской Борщаговки перекрыли дорогу. Они говорят, что у них уже двое суток нет света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". В пятницу украинские СМИ сообщили о частичном блэкауте и отключениях водоснабжения в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе после взрывов ситуация с электроснабжением остается сложной. Полиция Киева сообщила, что из-за перебоев с электроэнергией в городе усилила патрульные наряды, в том числе с привлечением спецназа. После отключения электро- и водоснабжения в Киеве к зданиям Верховной рады Украины и кабмина привезли биотуалеты и емкости с технической водой для нужд депутатов.
киев
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76817/88/768178858_6:0:1494:1116_1920x0_80_0_0_bc6e9de7ca1c89a5b678f3710f503d8d.jpg
1920
1920
true
киев, украина, виталий кличко
Киев, УКРАИНА, Виталий Кличко, В мире
11:03 11.10.2025
 
Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу из-за отключений света

Жители Софиевской Борщаговки в Киеве перекрыли дорогу из-за блэкаута

© fotolia.com / dmitrykobetsКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Киев. Архивное фото
© fotolia.com / dmitrykobets
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание к отключением электроэнергии, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Киеве жители Софиевской Борщаговки перекрыли дорогу. Они говорят, что у них уже двое суток нет света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
В пятницу украинские СМИ сообщили о частичном блэкауте и отключениях водоснабжения в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе после взрывов ситуация с электроснабжением остается сложной. Полиция Киева сообщила, что из-за перебоев с электроэнергией в городе усилила патрульные наряды, в том числе с привлечением спецназа. После отключения электро- и водоснабжения в Киеве к зданиям Верховной рады Украины и кабмина привезли биотуалеты и емкости с технической водой для нужд депутатов.
 
КиевУКРАИНАВиталий КличкоВ мире
 
 
