Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу из-за отключений света
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание к отключением электроэнергии, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Киеве жители Софиевской Борщаговки перекрыли дорогу. Они говорят, что у них уже двое суток нет света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". В пятницу украинские СМИ сообщили о частичном блэкауте и отключениях водоснабжения в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе после взрывов ситуация с электроснабжением остается сложной. Полиция Киева сообщила, что из-за перебоев с электроэнергией в городе усилила патрульные наряды, в том числе с привлечением спецназа. После отключения электро- и водоснабжения в Киеве к зданиям Верховной рады Украины и кабмина привезли биотуалеты и емкости с технической водой для нужд депутатов.
