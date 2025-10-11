https://1prime.ru/20251011/kitay-863405763.html

Экономист оценил введение Китаем портового сбора для американских судов

Экономист оценил введение Китаем портового сбора для американских судов - 11.10.2025, ПРАЙМ

Экономист оценил введение Китаем портового сбора для американских судов

Введение Китаем специального портового сбора для судов США станет ощутимым ударом для американской стороны, заявил РИА Новости известный китайский экономист на... | 11.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-11T10:27+0300

2025-10-11T10:27+0300

2025-10-11T10:27+0300

экономика

мировая экономика

сша

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg

ПЕКИН, 11 окт - ПРАЙМ. Введение Китаем специального портового сбора для судов США станет ощутимым ударом для американской стороны, заявил РИА Новости известный китайский экономист на условиях анонимности. 10 октября министерство транспорта КНР объявило о том, что с 14 октября вводит специальный портовый сбор для судов США. По словам эксперта, учитывая масштабы вводимого сбора, этот шаг окажет "существенное влияние" на США. В частности, из-за условия о том, что сборы будут взыматься с судов, в которых американские компании, другие организации или частные лица прямо или косвенно владеют 25% или более акций. "Количество судов, принадлежащих или эксплуатируемых компаниями или другими организациями, в которых американские компании, другие организации и частные лица прямо или косвенно владеют 25% или более акций, большое. Они подпадают под специальный сбор, что нанесет существенный удар", - сказал эксперт. Экономист отметил, что с точки зрения конкуренции в судостроительном секторе Китай обладает относительным преимуществом, поскольку его судостроительные мощности значительны. "Даже при введении США ограничений, они не смогут заменить китайские суда в течение нескольких лет, что лишь увеличит их собственные торговые издержки. Для Китая дела обстоят иначе", - добавил он. Как отмечается в заявлении китайского ведомства, с 14 октября Китай начнет взимать специальный портовый сбор для судов, принадлежащих или эксплуатируемых компаниями США, а также с тех, в которых американские компании, другие организации или частные лица прямо или косвенно владеют 25% или более акций. Сборы будут действовать также в отношении судов, плавающих под флагом США, и судов, построенных в США. В частности, с 14 октября 2025 года будет взиматься сбор в размере 400 юаней (около 56 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2026 года будет взиматься сбор в размере 640 юаней (около 89 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2027 года будет взиматься сбор в размере 880 юаней (около 123 долларов - ред.) за тонну нетто, с 17 апреля 2028 года будет взиматься сбор в размере 1120 юаней (около 157 долларов - ред.) за тонну нетто. Если судно заходит в несколько китайских портов в течение одного рейса, специальный портовый сбор будет уплачиваться только в первом порту захода. В ведомстве подчеркнули, что эти меры являются ответным шагом на введение США портового сбора для китайских судов. В апреле этого года министерство коммерции Китая предупредило США, что китайские власти примут ответные меры в случае введения в США сборов с судов китайского производства.

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, китай